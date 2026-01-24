女子高校生タレントでチャンネル登録者数98万人超えの人気ユーチューバーひまひま（18）が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。大学受験の結果を明かした。

「大学受験の結果。」と題した動画を投稿。冒頭に文章で「これは昨年12月に合否発表された直後の動画です」と明かし、「本当はこの時期に公開するものではないと思っていましたが、たくさんのさまざまなお声をいただいたので、公開します」と説明。「1つ言えることは、私も皆さんと同じように必死でがんばりました。そして同じ受験生を心から応援しています」とつづった。

ひまひまは目を真っ赤に腫らしながら動画に登場。「私、大学受けてたじゃないですか？何校も何校も。なんですけど、めちゃめちゃ落ちてしまって」と明かした。

「本当は動画回すつもり全然なかったんですけど、これを強みに変えられるのってYouTubeに載せることしかないじゃんって思って。このまま落ち込んでたら何にもならないじゃんと思って。1人の人でも救える動画撮れるなって思って撮ってみました」と動画を撮影した経緯を説明した。

「努力って報われないものもあるんだなってことを知りましたね」と号泣。「お仕事と両立しながら本当に行きたい大学があった」といい、芸能活動の傍ら受験勉強に打ち込んできたという。「7月くらいから本格的に本気でやり始めたんですよ。遅い方だとは思うんです。ただ自分なりに本気で頑張ったんですよ」と振り返り、「本気で戦ったんですけど、駄目なものは駄目ですね」と涙を流した。

「人生でここまで悲しかったり悔しかったりすることってあんまりない。悔しすぎる。自分の中では命削ったくらい頑張ったんですよ。命削ったのに…」と吐露。「支えてくださった塾の先生とか皆さんに申し訳ない気持ちでいっぱい」と語った。

浪人することは考えていないという。「行く大学は1つある」とした上で、「一番頑張ってて一番行きたかったところが駄目だったので、自分を否定された気持ちになってしまう」と悲しんだ。

「悔しいし、悲しいし、辛いし、今はどん底の気分ですけど…。もっともっとYouTubeとか芸能活動を本気で頑張ろうと火も付いたので、本気で頑張りまくりたいと思います」となんとか前を向いた。