【新劇場版 銀魂】新キャラクター・猿赫登場！ 演じるは山口勝平！
2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。新劇場版オリジナルの新キャラクター・猿赫（えんかく）を公開。猿赫役は山口勝平に決定。新規場面写真も到着した。
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表。2026年2⽉13⽇（⾦）、最も熱く泣ける珠⽟の物語 ”吉原炎上篇” が、⼤迫⼒のワイドスクリーン【シネマスコープ】で遂に映画化。銀魂の「新」たな伝説に、笑って泣いて熱くなれ！
このたび、原作の吉原炎上篇を新たに完全新作映画化した本作において、新劇場版オリジナルの新キャラクターとなる猿赫の登場が決定した。さらに、猿赫役として銀魂初参戦となる追加キャストに、⼭⼝勝平が決定。宿敵となる夜王・鳳仙の側近として、地下遊郭の吉原で暗躍する猿赫。そんな猿赫を演じる⼭⼝から、本作において初参戦となった銀魂のアフレコを振り返るコメントが到着した。
＜山口勝平 コメント＞
初銀魂です︕
猿赫と⾔うオリジナルの役での参加だったのですが、さすが天⼈だけあって謎だらけでした。まず若いのか歳取ってるのか分からない笑。重要キャラってことで良いんですよね？笑
でも、真選組の⽅々と楽しく収録させていただいたので、これでいいのだと思いました。
初銀魂、ありがとうございました︕︕
そして、お登勢をはじめとするかぶき町の仲間たちのキャスト公開にあわせて新劇場版での活躍を切り取った最新の場⾯写真も公開された。かぶき町の仲間たちは、お登勢役：くじら、キャサリン役：杉本ゆう、たま役：南央美ら吉原炎上篇で各キャラクターを演じたキャスト陣の本作での続投が決定した。
さらに、本作の公開を記念して2⽉13⽇（⾦）に『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』公開記念初⽇舞台挨拶の開催が決定。
坂⽥銀時役・杉⽥智和、志村新⼋役・阪⼝⼤助、神楽役・釘宮理恵の万事屋キャストのほか、主題歌を担当する SUPER BEAVER、そして安藤尚也監督の登壇が決定。⻑年にわたって愛される『銀魂』の魅⼒や主題歌『燦然（さんぜん）」に込めた思い、16年の時を経て、新エピソードへと⽣まれ変わった本作の制作秘話など、ここでしか聞けない貴重なトークを繰り広げる。
なお、舞台挨拶の模様を全国の映画館で⽣中継される。詳細は作品公式サイトやSNSをチェックしてほしい。
新劇場版のさらなる詳細は、今後もアニメ銀魂公式X＆映画公式サイトにて告知予定。続報お見逃しなく。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
