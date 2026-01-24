「30年に1度程度の顕著な少雨」 今後１か月程度もまとまった降水ない見込み

気象庁、消防庁、林野庁は、東日本の太平洋側や西日本の広い範囲で全国的な少雨で乾燥しているとして、山火事など林野火災への警戒を呼びかけています。

一部の地域では「30年に一度」の極端な少雨となっており、今後1か月程度もまとまった降水が見込めないことから、屋外での火の取り扱いに十分注意が必要です。

降水量「0ミリ」の地点も 今後も冬型継続で見通しは厳しく

気象庁によりますと、去年11月以降、東日本太平洋側や西日本の広い範囲で、雨が少ない状態が続いています。

特に去年12月末からの4週間の平均降水量は、東海、近畿太平洋側、四国、九州南部で、過去の同期間と比較して「30年に一度程度」の顕著な少雨となっています。

前橋、甲府、名古屋、高知、宮崎の観測点では、同期間の降水量が「0ミリ」を記録しました。大阪も降水量は1.5ミリで平年比4％、福岡も11ミリで平年比19％となっています。

向こう1か月についても冬型の気圧配置が続くため、少雨を解消するようなまとまった降水は期待できず、強風とあわせて極度の乾燥状態が続く見込みです。

去年は大規模火災が多発 原因の多くは「人」

去年も冬から春にかけて雨が少なく、全国で大規模な林野火災が多発しました。人命や住宅に被害が及んだほか、消火活動に自衛隊や消防が投入される火災も発生しました。今年もすでに山梨県などで大規模な山林火災が発生しています。

消防庁は、山火事や林野火災の原因の多くが「たき火」や「火入れ」といった人為的なものであると指摘しています。

少雨で乾燥し風が強いときは、想定以上のスピードで延焼する危険性が高いなどとして、屋外で火を使わないよう呼びかけています。

キャンプ場でのたき火や、バーベキュー、タバコの投げ捨てが大規模林野火災の原因になる可能性があります。

警報発令時は火気厳禁、「罰則」も

気象庁、消防庁、林野庁は、山火事など林野火災を防ぐための具体的な対策として、以下の点を徹底するよう呼びかけています。

気象情報の確認: 気象台が発表する乾燥注意報や強風注意報に留意すること。

事前の届出: たき火や、森林周辺での火入れ（草焼き・野焼きなど）を行う際は、消防機関への届出が必要。森林やその周囲の火入れは市町村長の許可が必要

→林野火災警報・注意報が発表になっていない場合も必要です。

消火の準備: 屋外で火を使用する際は、周囲に燃えやすいものがないかを確認し、必ず消火用の水を準備した上でその場を離れず、火から目を離さない。

警報時の禁止: 各市町村から「林野火災警報」が発令されている時は、指定区域内での屋外の火の使用は禁止。（三十万円以下の罰金又は拘留）

一度焼失した森林の復旧には長い年月と多大な労力がかかるため、関係機関は「かけがえのない森林を守るため、一人ひとりが防火意識を持ってほしい」と呼びかけています。

・