(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

全国劇場で公開中の「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」のロングラン御礼舞台挨拶が、2月8日にグランドシネマサンシャイン 池袋で開催される。チケットは一般3,000円から。

当日は竈門炭治郎役の花江夏樹、我妻善逸役の下野紘、栗花落カナヲ役の上田麗奈、冨岡義勇役の櫻井孝宏、胡蝶しのぶ役の早見沙織が登壇する予定。ライブビューイングの実施も決定している。

舞台挨拶は2月8日9時の上映回にて、上映終了後に実施。会場はグランドシネマサンシャイン 池袋のIMAXスクリーンとなる。

チケットはチケットぴあにて抽選申込を受付中で、申込受付は2月1日23時59分まで。ライブビューイングの実施劇場などの詳細は劇場情報で確認できる。

また、本舞台挨拶の現地会場となるグランドシネマサンシャイン 池袋では、2月6日公開のIMAX特別上映版も鑑賞可能。IMAX特別上映版は、IMAX独自の1.43:1拡張アスペクト比により一部シーンの映像範囲が上下に拡がる上映となり、グランドシネマサンシャイン 池袋と109シネマズ大阪エキスポシティで公開される。

さらにIMAX特別上映版の予告映像は、1月23日より上映劇場にて放映開始(一部スクリーンを除く)となる。