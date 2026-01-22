入院中の子どもに面会に行くため、もうひとりの子を預けなければいけないのに、周りには誰も頼める人がいない......。

助けてくれたのは、思わぬ人でした。

＜sさん（神奈川県・50代女性）からのおたより＞

30年も前のことになります。

田舎から上京し、結婚して夫の会社の社宅に入り、上の子が3歳の時に下の子が生まれました。

下の子は障害があり、入退院を繰り返していました。病院に面会に行く時は、上の子は一緒に面会に連れていけなかったので、いつも夫に預けていました。

ある時、どうしても病院に行かなければならなくなりました。夫が家におらず、上の子を預けられなくて、私は泣きそうなくらい焦っていました。

自分が引き裂かれる思い

すると、いつも一緒に公園で遊んでいた男の子のお母さんが、

「うちの子、これから七五三の衣装あわせに行くんだけど、もしよかったら連れていくよ」

と言ってくれました。

当時は私もまだ新米ママ。下の子も心配、上の子も放っておけず、自分が引き裂かれる思いでした。

誰も頼ることができない子育て。日々の生活にいっぱいいっぱいだった時で、本当に救われました。

上の子を預けて、家に戻ったときは安心してすごく涙が出たことを、今でも思い出します。

しばらくして社宅を出て以来、あの時のお母さんとは離ればなれになっているのですが、すごく救われた感謝の気持ちを伝えたいなと、いまだに思います。



