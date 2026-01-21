『呪術廻戦』TVアニメ第3期「死滅回遊 前編」浪川大輔＆榊原良子オフィシャルインタビュー
2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて⼤好評放送中の『呪術廻戦』TVアニメ第3期「死滅回游 前編」。脹相役・浪川⼤輔と天元役・榊????原良⼦のオフィシャルインタビューがアニメイトタイムズにて公開、その一部が公開された。
集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3⽉から2025年9⽉まで６年半連載した⼤⼈気コミック『呪術廻戦』（芥⾒下々・著）が、このたび全世界シリーズ累計発⾏部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。
2020年10⽉から2021年3⽉までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興⾏収⼊265億円の⼤ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐⽟・⽟折／渋⾕事変」が2023年7⽉から12⽉まで放送され、国内のみならず全世界で⼤きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐⽟・⽟折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋⾕事変 特別編集版」×「死滅回游 先⾏上映」』が11⽉7⽇（⾦）より全国の劇場で公開スタート。
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズム TURBO” 枠にて⼤好評放送中。『呪術廻戦』はますますの盛り上がりをみせている。
このたび、脹相役・浪川⼤輔と天元 役・榊????原良⼦のオフィシャルインタビューがアニメイトタイムズにて公開。その⼀部を紹介する。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真2点）
【脹相役・浪川⼤輔と天元役・榊????原良⼦のオフィシャルインタビュー】
◆浪川大輔インタビュー
ーー「死滅回游 前編」では脹相の出番⾃体も増えているので、ファンの皆さんも喜んでいるのではないでしょうか。
浪川：「脹相素敵です！」というファンの皆さんの声はいただいていましたが、「お兄ちゃん」の印象が強いようですね。よく「お兄ちゃん頑張れ！」と⾔っていただきます（笑）。それも世界中から。なので、僕としては全世界に弟ができた気分です。
ーー脹相を演じるうえで、「渋⾕事変」と変化した部分はありましたか？
浪川：弟である⻁杖が⽬の前にいる以上、しっかり守りたい。そうなった時に、⾓度がこれまでとは変わってくると思うんです。全てをかなぐり捨てて、「こいつだけ倒せれば⾃分はどうなったっていい」という訳にはいかない。脹相⾃⾝が死んでしまえば、⻁杖を守ることも難しいので、僕⾃⾝も考え⽅を変えなければいけません。兄弟愛は変わっていないですが、⽮印が増えたようなイメー
ジです。
◆榊原良子インタビュー
ーー榊????原さんから⾒た天元というキャラクターの印象をお聞かせください。
榊????原：最初に思ったのは、「⽼獪な⼈」だなと。⽼獪な⼈って、あまり直接的にいろんなことを話さないじゃないですか。
きちんと正しいことは話しているけれど、その裏にはもっと深い真実がある。「今は話すタイミングじゃないな」と、あえて留めるような⼈なんじゃないかなと。⼀応、悪い⼈ではないと思っています。
ーー天元を演じるうえで⼤切にされていることや、楽しかった点、挑戦された部分があれば教えてください。
榊????原：先ほども少しありましたけど、この作品をぱっと読むと、「天元＝神」だと受け取る⽅が多いと思うんです。私⾃⾝も最初は、神のようなイメージを抱きました。
でも、読んでいく中で「どうも違うぞ」と。これは「神」ではなくて、「ものすごい⼈」を作らなければいけない役なんだ、と感じたんです。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
2020年10⽉から2021年3⽉までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興⾏収⼊265億円の⼤ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐⽟・⽟折／渋⾕事変」が2023年7⽉から12⽉まで放送され、国内のみならず全世界で⼤きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐⽟・⽟折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋⾕事変 特別編集版」×「死滅回游 先⾏上映」』が11⽉7⽇（⾦）より全国の劇場で公開スタート。
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズム TURBO” 枠にて⼤好評放送中。『呪術廻戦』はますますの盛り上がりをみせている。
このたび、脹相役・浪川⼤輔と天元 役・榊????原良⼦のオフィシャルインタビューがアニメイトタイムズにて公開。その⼀部を紹介する。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真2点）
【脹相役・浪川⼤輔と天元役・榊????原良⼦のオフィシャルインタビュー】
◆浪川大輔インタビュー
ーー「死滅回游 前編」では脹相の出番⾃体も増えているので、ファンの皆さんも喜んでいるのではないでしょうか。
浪川：「脹相素敵です！」というファンの皆さんの声はいただいていましたが、「お兄ちゃん」の印象が強いようですね。よく「お兄ちゃん頑張れ！」と⾔っていただきます（笑）。それも世界中から。なので、僕としては全世界に弟ができた気分です。
ーー脹相を演じるうえで、「渋⾕事変」と変化した部分はありましたか？
浪川：弟である⻁杖が⽬の前にいる以上、しっかり守りたい。そうなった時に、⾓度がこれまでとは変わってくると思うんです。全てをかなぐり捨てて、「こいつだけ倒せれば⾃分はどうなったっていい」という訳にはいかない。脹相⾃⾝が死んでしまえば、⻁杖を守ることも難しいので、僕⾃⾝も考え⽅を変えなければいけません。兄弟愛は変わっていないですが、⽮印が増えたようなイメー
ジです。
◆榊原良子インタビュー
ーー榊????原さんから⾒た天元というキャラクターの印象をお聞かせください。
榊????原：最初に思ったのは、「⽼獪な⼈」だなと。⽼獪な⼈って、あまり直接的にいろんなことを話さないじゃないですか。
きちんと正しいことは話しているけれど、その裏にはもっと深い真実がある。「今は話すタイミングじゃないな」と、あえて留めるような⼈なんじゃないかなと。⼀応、悪い⼈ではないと思っています。
ーー天元を演じるうえで⼤切にされていることや、楽しかった点、挑戦された部分があれば教えてください。
榊????原：先ほども少しありましたけど、この作品をぱっと読むと、「天元＝神」だと受け取る⽅が多いと思うんです。私⾃⾝も最初は、神のようなイメージを抱きました。
でも、読んでいく中で「どうも違うぞ」と。これは「神」ではなくて、「ものすごい⼈」を作らなければいけない役なんだ、と感じたんです。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会