『AngryBabyz』カラフルポップなiPhoneケースが登場！
SNS発の人気キャラクター『AngryBabyz（アンベビ）』iPhoneケースが登場！ おしゃれ可愛いポップなデザインにiPhoneを着せ替えちゃおう。
☆怒った顔が可愛いアンベビのiPhoneケースイメージをチェック！（写真3点）＞＞＞
SNSでフォロワー急増中のキャラクター「AngryBabyz（通称：アンベビ）」は、怒ってるように見える？ けど実は、一生懸命なだけ！ な可愛い不思議な島「わらわら島」に暮らす個性豊かな10匹の子どもたち。
止まらない好奇心と無邪気さで、 ”ワクワクする気持ち” を思い出させてくれる。InstagramやYouTubeでイラストとアニメを中心に活動中！
本商品では、『AngryBabyz』の不動の人気を誇るキャラクター、アヒルのミック・ゾウのモンガス・ウサギのミッシー・ヒツジのパフィーの個性あふれるイラストを採用。
さらに、アンベビが一段と怒りをあらわにした表情が印象的な「グリムフェイス」や、公式Instagramで反響を呼んだイラストを凝縮した「アンベビ大集合」など、ファン必見のラインナップを展開。
毎日持ち歩くiPhoneを、アンベビの世界観に染め上げる特別なラインナップで楽しんじゃおう。
