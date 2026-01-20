元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）がが20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所」2時間スペシャルに出演。ハワイでの入国審査トラブルについて語った。

番組では一茂の体験を再現VTRで紹介。ハワイでの入国審査で、パスポートを見た審査官から長時間質問され後、別室に連行。取調室のような部屋で尋問を受け、四つん這いになれと指示され全身の身体検査を受けたと明かされた。

一茂が拘束された原因としては、毎回5〜6回ハワイを訪れているため違法なビジネス目的と疑われたこと、米国に持ち込める現金は1万ドル未満と定められているが、一茂が9000ドルと日本円で20万円（当時約1600ドル）を持っていたため、合計1万ドルを超えてしまっていたことを説明した。

再現VTRを見た一茂は「あれは参りましたね」。続けて「1万ドル以上やっちゃった時から、ブラックリストみたいなのに入るんですよ。だからそこからずっと止められる」と、いまだに入国審査に引っかかることを告白。

さらに「だからいつもトランクの中に貢ぎ物を用意してて。コーヒー豆が好きな入国審査官がたくさんいて、開けて“どうぞ”ってやったら入れるかなと思って。絶対もらってくれない」と語り、スタジオを笑わせた。