元火葬場職員の下駄華緒氏が、自身のYouTubeチャンネルに「言われた通りに火葬したら悲惨だった」と題した動画を公開。火葬場職員のやり方次第で、ご遺族にとって最後のお別れが悲惨なものになりかねない実態について語った。



動画では、同じく元火葬場職員のパンダ企画氏が、過去に勤務していた職場で体験したパワハラ体質の上司のエピソードを披露。その上司は「バーナーの出力は30%以上上げるな。炉が傷むから」という独自のルールを職員に強制していたという。しかし、その指示通りにご火葬を行うと、時間がかかる上に、ご遺骨が茶色く湿った状態となり、においも発生するなど、悲惨な仕上がりになっていたと明かした。ところがある日、応援に来たベテラン職員がそのやり方を見るや否や、火力を最大にしてご火葬を行ったところ、短時間で驚くほど綺麗な真っ白のご遺骨になったという。この出来事から、上司の指示が全くの間違いであったことが発覚したと語る。



さらに下駄氏も、とにかく仕事がい先輩職員がいたと自身の経験を語った。その職員はご火葬の際、デレキ（灰を掻き出す道具）でご遺骨を激しくかき混ぜるため、ご遺骨が粉々になってしまっていたという。その結果、ご遺族が拾いたいと願う「喉仏」の骨さえも割れてしまっていることが頻繁にあったと明かし、「（ご遺族が）かわいそう」と当時の心境を吐露した。



これらの経験から、両氏は火葬技術に明確なマニュアルが存在しないため、職員個人の技術や考え方に大きく左右されてしまうという構造的な問題点を指摘。ご遺族にとって最後の大切なお別れの儀式が、担当する職員によって天国と地獄ほど変わってしまうのは「不公平だ」と述べ、業界の知られざる現実を伝えた。