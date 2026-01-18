〈店を閉めるとき、店で1人で寝る。ネットはつながらず、とても静か。とても寂しい。とても怖い。1人でいるのはとても嫌い〉──母国を離れた12歳の少女が"日記"に綴った言葉からは、孤独さや性的搾取される恐怖が立ち上がってくる。

【写真】「”タイ人セラピスト”の施術者が何人も...」12歳少女が働いていた店のスタッフ紹介、マットレスがぽつんと置かれた店内ほか

昨年11月、東京・湯島の"マッサージ店"でタイ国籍の12歳少女に性的サービスをさせたとして、この店の経営者である細野正之容疑者（52）＝児童福祉法違反罪などですでに起訴＝が逮捕された。少女はタイで家族と暮らしていたが、昨年6月下旬に母親と来日。その後、母親に店へと連れられ、店内で寝泊まりをしながら男性客に性的サービスをさせられていた。

少女は保護され、すでにタイへ帰国。母親は人身取引などの容疑でタイ警察に逮捕され、「娘が言うことを聞かず、手に負えなかったので働かせた」「借金があり金がほしかった」旨の話をしているという。

この事件の新たな"関与者"について、大手紙社会部記者が語る。

「警視庁は1月15日、"マッサージ店"の元マネージャー、プンシリパンヤー・パカポーン容疑者（38）＝タイ国籍、東京都練馬区＝を児童福祉法（淫行させる行為）で逮捕したと発表しました。女は2025年6月30日ごろ、少女の年齢を確認せずに、店内で身元不明の男らを相手にわいせつな行為をさせた疑いがある。

保安課によれば、容疑者は2023年から店で勤務。SNSやタイ人コミュニティを使い、タイ人女性30〜40人をあっせんしていた」

容疑について「私はもう辞めているので関係ない」などと否認しているというプンシリパンヤー容疑者。彼女はどのような経緯で少女を店にあっせんしたのか。

表向きは「タイ古式マッサージ」だが…

「昨年6月中旬、少女の母親は容疑者とSNSで連絡をとり、『働かせてもらいたい』と依頼したといいます。母親も一時、この店で働いていましたが翌月に少女を残して出国。少女は1人で取り残され、およそ70人の客を相手にしたとみられています。売上は60万円以上で、経営者の細野容疑者や母親にわたっていた。

プンシリパンヤー容疑者は、『（店の）ブローカー的な立場だった』と認めていますが、マージンなどを受け取っていたかは不明。仮に経営者などと金銭のやり取りなどがあれば『人身売買罪』が適用される可能性もあり、警視庁は慎重に調べを進めている」（同前）

NEWSポストセブンは昨年11月、少女が性的サービスを強要されていた文京区の"マッサージ店"について取材を行った。マッサージ店があったのは、湯島駅から徒歩1分ほどの8階建ての古い雑居ビル内。表向きは「本場のタイ古式マッサージ」だが、違法な性的サービスが横行していた。この店を知る関係者は、取材にこう答えていた。

〈とても寂しい〉〈今夜はいちばん怖い夜〉

「SNSで頻繁に『カサイできます』と宣伝していました。カサイとは、タイ式の睾丸マッサージ『ジャップカサイ』のことです。睾丸マッサージといっても、性的なマッサージではありません。血流をよくして男性器全体の活性化を促すもので、本来は伝統あるタイ式のマッサージ。現地では男性が男性に対して施術することもあります。しかし、この店の利用客は"別の意味"で捉えていたと思います」

店のクチコミには、明らかな違法行為をほのめかすものもあった。〈性的サービスを受けたい場合は"カサイコース"で入るといい〉〈どの子が"寛容"か〉などの情報交換が行われるネット掲示板もあり、一部から"性的な店"と認識されていたようだ。

店のホームページなどを見ると、"マッサージ店"をうたいながらも、単なるマンションの居室に、マットレスや椅子が置かれているのみ。この薄暗い1室で、12歳のタイ少女は寝泊まりしていた。

警視庁は店から少女が使っていたと思われる、児童用のノートを押収。15日、その内容を一部公開した。少女は、母親から見捨てられた悲痛な思いをタイ語でこう綴っている。

〈2025年6月28日。仕事の初日、客は1人。タイマッサージ60分2千円。マッサージが良くて客がさらに2千円のチップをくれた。初日は4千円もらった〉

〈店で1人で寝る。とても静か。とても寂しい。とても怖い。1人でいるのはとても嫌い〉

〈今夜はいちばん怖い夜。怖くて手も腕も足も震える。不安で1時まで熟睡できず、頭から毛布をかぶって我慢して寝た〉

公開された内容はごく一部だが、これだけ見ても少女が毎晩、どんな気持ちで眠りについていたかは想像に難くない。警視庁は全力をあげて、人身取引の全容解明を進めている。

