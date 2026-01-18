陳列が「トイレやお風呂を連想」と物議。昨年末の人気ドーナツ店炎上は“ネット民の単なる文句”だったのか
「I’m donut ？」の炎上は何だったのか？
食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信しています。
2025年末、X上で多くの人が注目してしまうような炎上が起こりました。それは、“行列の絶えない店”として圧倒的な人気を誇るドーナツ専門店「I’m donut ？（以下、アイムドーナツ）」に関するある投稿がきっかけでした。
投稿内容は、渋谷の新店舗における内装デザインや商品陳列に一般ユーザーが疑問を呈したもので、トイレや風呂場をイメージさせるピンクタイルで作られた什器に食欲が失せることや、客の唾液飛沫が飛んで不衛生であるという率直な意見に対して多くの人々が反応する事態となりました。
この炎上はなぜ起こったのでしょうか？ ネット民の悪意やネガコメとして解釈した人もいるかもしれませんが、どうやらそうではなさそう……。冷静に食業界における消費者ニーズや常識を考察していくと、単なる文句ではないことがわかります。
そこで今回は、アイムドーナツの炎上問題をきっかけに、これからの食業界で求められる「ヒットの条件」を考えてみることに。少しでも多くの方々が迷うことなく、幸せを感じるスイーツ探しのヒントにしていただければ嬉しく思います。
◆そもそもアイムドーナツが大ヒットした理由とは？
同店のトレードマークと言えば、透明ピンクのビニール袋の中にハテナマークが書かれた白いボックス。芸能人の差し入れやテレビ番組、Instagramなどで連日紹介される憧れのドーナツ店であることは間違いありません。
これは炎上騒動後も変わらず、渋谷界隈の店舗はどこも大盛況になっています。
そもそも同店は珍しい生ドーナツの専門店として2022年3月に中目黒で1号店をオープン。その後表参道や原宿、福岡など国内9店舗にまで拡大、2025年はブランド誕生3年目にしてニューヨーク、台北、ソウルへの海外進出を果たしました。大ヒットの理由はズバリ3点。
革新的においしいドーナツを、高すぎない価格で、おしゃれに提案し続けていることにあります。
この世界観を生み出しているのは、オーナーシェフである平子良太氏。私は食文化研究家の立場として同氏が手掛ける全ブランドを訪問し、本人と話をした中で断言できるのは、彼が本物の天才シェフであるということ。
お客の期待をはるかに超えるような新商品を生み出し続けているのです。しかしながら今回の炎上は、“何かが足りていなかった”可能性があり、それが何なのかを整理することで見えてくることがありました。
◆アイムドーナツは、何かが足りていなかったのか？
誤解されないように最初に申し上げたいのは、私はアイムドーナツが悪いなどと批判するつもりは一切ありません。むしろ強い尊敬心を持ったファンの一人であるという前提で話を進めさせてください。
まず今回の炎上で冷静におさえるべき事実は、きっかけとなった投稿に対して共感した人が少なからず存在していること。これらの人々がアイムドーナツを食べたことがあるか否かはまったく関係ありません。
SNS上で強い負の感情が集まるだけで、店の評価を揺るがす可能性がある厳しい時代であるということです。
炎上後に改めて店舗を見ていくと、商品とお客の距離感が非常に近いことに気がつきます。コロナ禍を経験した今、この距離感と無防備さ（ノーパッケージ）で食品を販売することは他と比べて珍しく、異物混入リスクの観点などからも考えさせられるものがあります。
例えば流行フードである麻辣湯であっても、お客が自由に食材を選ぶ環境にあるものの、その後店員が受け取って加熱調理するため、衛生面での不快感などは生まれにくくなっています。
食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信しています。
2025年末、X上で多くの人が注目してしまうような炎上が起こりました。それは、“行列の絶えない店”として圧倒的な人気を誇るドーナツ専門店「I’m donut ？（以下、アイムドーナツ）」に関するある投稿がきっかけでした。
この炎上はなぜ起こったのでしょうか？ ネット民の悪意やネガコメとして解釈した人もいるかもしれませんが、どうやらそうではなさそう……。冷静に食業界における消費者ニーズや常識を考察していくと、単なる文句ではないことがわかります。
そこで今回は、アイムドーナツの炎上問題をきっかけに、これからの食業界で求められる「ヒットの条件」を考えてみることに。少しでも多くの方々が迷うことなく、幸せを感じるスイーツ探しのヒントにしていただければ嬉しく思います。
◆そもそもアイムドーナツが大ヒットした理由とは？
同店のトレードマークと言えば、透明ピンクのビニール袋の中にハテナマークが書かれた白いボックス。芸能人の差し入れやテレビ番組、Instagramなどで連日紹介される憧れのドーナツ店であることは間違いありません。
これは炎上騒動後も変わらず、渋谷界隈の店舗はどこも大盛況になっています。
そもそも同店は珍しい生ドーナツの専門店として2022年3月に中目黒で1号店をオープン。その後表参道や原宿、福岡など国内9店舗にまで拡大、2025年はブランド誕生3年目にしてニューヨーク、台北、ソウルへの海外進出を果たしました。大ヒットの理由はズバリ3点。
革新的においしいドーナツを、高すぎない価格で、おしゃれに提案し続けていることにあります。
この世界観を生み出しているのは、オーナーシェフである平子良太氏。私は食文化研究家の立場として同氏が手掛ける全ブランドを訪問し、本人と話をした中で断言できるのは、彼が本物の天才シェフであるということ。
お客の期待をはるかに超えるような新商品を生み出し続けているのです。しかしながら今回の炎上は、“何かが足りていなかった”可能性があり、それが何なのかを整理することで見えてくることがありました。
◆アイムドーナツは、何かが足りていなかったのか？
誤解されないように最初に申し上げたいのは、私はアイムドーナツが悪いなどと批判するつもりは一切ありません。むしろ強い尊敬心を持ったファンの一人であるという前提で話を進めさせてください。
まず今回の炎上で冷静におさえるべき事実は、きっかけとなった投稿に対して共感した人が少なからず存在していること。これらの人々がアイムドーナツを食べたことがあるか否かはまったく関係ありません。
SNS上で強い負の感情が集まるだけで、店の評価を揺るがす可能性がある厳しい時代であるということです。
炎上後に改めて店舗を見ていくと、商品とお客の距離感が非常に近いことに気がつきます。コロナ禍を経験した今、この距離感と無防備さ（ノーパッケージ）で食品を販売することは他と比べて珍しく、異物混入リスクの観点などからも考えさせられるものがあります。
例えば流行フードである麻辣湯であっても、お客が自由に食材を選ぶ環境にあるものの、その後店員が受け取って加熱調理するため、衛生面での不快感などは生まれにくくなっています。