¡ÚºÆ²ñ¡Û¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤Ï¤Ê¤¼±³¤ò¸«È´¤±¤¿¤Î¤«¡©°æ¾å¿¿±û¤Î¾Ú¸À¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È·èÄêÅª¤ÊÌ·½â¡É¤È¤Ï
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚºÆ²ñ¡Û½é²ó¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ª ¹¾¸ý¤Î¤ê¤³ ¤¬¸«ÇË¤Ã¤¿±³È½ÌÀ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Î¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ Silent Truth¡Ù¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ç¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³±é¤¸¤ë·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¤¬¡¢°æ¾å¿¿±û±é¤¸¤ë´äËÜËüµ¨»Ò¤Î±³¤ò¸«ÇË¤Ã¤¿¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¤¹Í»¡¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤È¸¶ºî¾®Àâ¤È¤ÎÀßÄê¤Î°ã¤¤¤À¡£¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬4¿Í¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë·²Áü·à¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤Î»ëÅÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÊª¸ì¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÉÁ¤Êý¤ä¾ðÊó¤ÎÄó¼¨ÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³±é¤¸¤ëÆîÎÉ·º»ö¤Ç¤¢¤ë¡£¸¶ºî¤Ç¤ÏÃËÀ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÌò¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï½÷À¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃµÄåÌò¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò±Ô¤¯¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢½é²ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Ëüµ¨»Ò¤Î±³¤Ç¤¢¤ë¡£Ëüµ¨»Ò¤Ï¡¢»ö·ïÅöÆü¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤«¤éºâÉÛ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆîÎÉ·º»ö¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¥µ¥¤¥Õ¤Ï²È¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ëüµ¨»Ò¤ÎÈ¯¸À¤«¤éÌ·½â¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡£
¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢ÆîÎÉ·º»ö¤¬¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤¿¤Î¤«¡©¸ø½°ÅÅÏÃ¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿ÅÀ¤ËÃåÌÜ¡£Ëüµ¨»Ò¤Ï¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ÎÉÔ¼«Á³¤µ¤³¤½¤¬Èà½÷¤Î±³¤òË½¤¯ÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Ç¤Ï¡¢ÆîÎÉ·º»ö¤¬»öÁ°¤Ë¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤«¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÆîÎÉ·º»ö¤Î±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Èà½÷¤ÎÆ°¸þ¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ÎÂç¤¤Ê¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
