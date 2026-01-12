蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤と別れた理由を赤裸々告白「生活が終わっていて…」
お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。オズワルドの伊藤俊介との破局理由を赤裸々に告白した。
【動画】止まらない！イワクラ、伊藤と別れた理由を赤裸々告白
互いに気になったことをメモし合いながら旅をする「メモドライブ」企画で、今回は初の独身男女3対3で実施。その車中、イワクラは「伊藤くんと3〜4年、付き合いました。あの…先日別れました」と明かし、ロケ時点では初めて破局を公表する形となった。
別れを決意した理由について「なんか、めちゃくちゃ結婚すると思っていたんですけど、めっちゃリアルに考えた時に、ちょっと全然コイツ無理かもって（笑）。いろいろ理由はあるんですけど、結婚って、旦那さんってなった時に、ちょっとまったく頼れないなって。本当に生活が終わっていて、病院とか行かないとか。健康診断一緒に行こうとか言ったりしても、まぁまぁまぁって。死ぬ確率高いやつと、結婚せんくない？っていう。全部私が言ってくることに反発してくるんですよ」と思いの丈を話していた。
