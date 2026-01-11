【ダーウィン事変】第2話「ALA」あらすじ＆先行カット公開！
2026年1月6日（火）より毎週火曜24：00よりテレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『ダーウィン事変』、第2話先行カットとあらすじが到着！
原作は最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っている『ダーウィン事変』。
本作では、人間とチンパンジーの間に生まれた、高い知能と人間以上の身体能力を持つ「ヒューマンジー」チャーリーを主人公に、ヒトの抱える問題が描き出されていく。
TVアニメ『ダーウィン事変』第2話のあらすじはこちら。
＜第2話「ALA」＞
ニューヨークで動物解放同盟「ALA」が爆破テロを起こし、ヒューマンジーであるチャーリーは事件への関与を疑われる。
ALAのテロリストであるリヴェラ達は彼を取り込もうと画策。
学校に通い続けるチャーリーは孤立してしまうが、ルーシーは彼の味方を続けることを決意する。
そんな中、ルーシーに謎の接触者が現れる。
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
