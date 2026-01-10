「オーマイガー！」「冗談でしょ！」20歳フィギュア世界女王の“激変姿”にファン反応　「見ていて力をもらえます」全米選手権2位フィニッシュ

アリサ・リュウはミラノ・コルティナ五輪のメダル候補ともされる(C)Getty Images

フィギュアスケート女子のアリサ・リュウ（米国）が自身のインスタグラムを更新、新しいヘアスタイルが話題を呼んでいる。

新たに投稿された写真で公開されたのは、豊かなプラチナブロンドをベースに、シルバーを水平に入れ、ボーダーとなった独特のヘアスタイル。アイラインを濃いめに入れ、意志を感じさせる正面の力強い表情とともにバックショットでは、ポップなヘアスタイルの全容が分かる形となっている。

【写真】激変した？世界女王アリサ・リュウの実際のヘアスタイル

現在リュウは2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の米国代表最終選考を兼ねた全米選手権に臨んでいた。

大一番に臨む中、突然の大幅イメチェンにはフォロワーからも「オーマイガー！」「冗談でしょ！」「ワオ！」「世界で一番クールな女の子」「あなたは本当に素晴らしい」「見ていて力をもらえます」など、反響が拡がっている。

全米選手権の結果はアンバー・グレンが3連覇を達成、リュウは2位フィニッシュとなり、五輪代表選出は確実と見られている。