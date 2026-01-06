【『ここ俺』】戦うロックたちの姿垣間見えるティザーPV公開！ 新キャストにM・A・O、小坂井祐莉絵
2026年4月より放送開始されるTVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』の新たなティザーPVが公開！ さらに新キャラクター＆キャストにM・A・O、小坂井祐莉絵が決定した。
☆公開されたPVカットやキャストビジュアルなど（写真13点）＞＞＞
『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』は「小説家になろう」にて2018年から連載開始し、SBクリエイティブにて刊行されているえぞぎんぎつねによる人気小説。原作小説1〜7巻が発売中、『マンガUP！』にてコミカライズも連載されており1〜18巻が発売中。
勇者パーティのSランク魔導士ラックは勇者エリック、戦士ゴランとともに次元の狭間で魔神王を倒すために激しい戦いを繰り広げていた。仲間の全滅を避けるため、ラックはたった一人で敵と戦い続ける決意をし叫ぶ。
「ここは俺に任せて先に行け！」
想像を絶する孤独な戦いを続け、ついに魔神王をも倒したラック。
しかし、彼が元の世界へ帰還した時には「10年」という歳月が過ぎ、ラックは自らを犠牲に世界を救った大英雄として伝説となっていた。
戦いの影響で見た目が若返ったラックは正体を隠し、かつての仲間と新たな仲間たちとともにFランク冒険者ロックとして生きていく。
このたび本作の放送時期が2026年4月に決定、あわせてアニメ映像初公開となるティザーPVが公開！ 戦うロックたち一行の姿をひと足先にお楽しみいただける。
ティザーPV公開を記念して、メインキャストよりコメントも到着。
ラック・ロック・フランゼン役梶原岳人は「現場も和気藹々ですが、ロックのまわりも騒がしくも愛らしい仲間に囲まれております！」とコメント。
セルリス・モートン役石川由依は「私は普段、賑やかなキャラクターを担当することが少ないので、ドタバタ可愛いセルリスを演じるのがめちゃくちゃ楽しい！」、シア・ウルコット役相良茉優は「彼女の可愛さとかっこよさの両方を感じていただけるよう、精一杯頑張りますので、ぜひ注目してもらえたら嬉しいです！」と意気込みを見せている。
エリック・イムガルト・メンディリバル役森川智之は「国王としての静かな誇りと覚悟を心に込めて演じました。戦う強さだけでなく、家族や民たちを守る真の強さも感じていただけたら嬉しいです」、ゴラン・モートン役小山剛志は「我ら、ここ俺一家の活躍、乞うご期待ください！」とコメントを寄せている。
さらに、追加キャラクターとキャスト情報を発表。魔族の特徴として、魔力が高く、魔法の知識も豊富な魔族のルッチラ役をM・A・O、両親を早くに失くし、独り身となってしまった少女ミルカ役を小坂井祐莉絵が演じることが明らかとなった。
ルッチラ役M・A・Oは「コミカルな表情含め、喜怒哀楽の表現が本当に素直なキャラクターなので、その気持ちをまっすぐお届けできるよう演じさせていただきたいと思っています！」と語り、ミルカ役小坂井祐莉絵は「可愛らしいのに一人称が「おれ」なところも推しポイント（笑）」とキャラクターの魅力を語っている。
公式Xでは回発表されたキャストのサイン入り色紙が当たるキャンペーンを2週連続で開催されることも決定！
番組公式Xをフォローし、応募対象ポストをリポスト＆指定ハッシュタグでポストすることで応募できる。ぜひチェックしてみよう！
（C）えぞぎんぎつね・SBクリエイティブ／「ここ俺」製作委員会
