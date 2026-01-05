ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「NO LIMIT! カウントダウン 2026」にて、人気キャラクター「クロミ」と「マイメロディ」によるスペシャルライブが行われました。

年越しの瞬間直前の「カウントダウン・エディション」と、年明け直後の「ニューイヤー・セレブレーション・ショー」の2回にわたり登場。

「世界クロミ化計画」を掲げるクロミが、キュートでロックなパフォーマンスで会場を熱狂させました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「クロミ・ライブ」

開催日：2025年12月31日

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グラマシーパーク

カウントダウン・モーメントの冒頭を飾る「クロミ・ライブ・カウントダウン・エディション」

クロミが登場し、大熱狂のライブがスタート。

続いて、マイメロディ、プロデューサーのジルベール・ジャン・ポール・ポンポニャック4世、振付師のオーサムも登場！

年越しの瞬間へ向けて会場のテンションを高めるべく、

パワフルな歌とダンスを披露し、ゲストを魅了しました。

見どころは、クロミの華麗なコスチュームチェンジ！

2度のコスチュームチェンジで会場を盛り上げました。

クロミ・ライブ・ニューイヤー・セレブレーション・ショー

そして、無事に2026年を迎えた直後からは、「クロミ・ライブ・ニューイヤー・セレブレーション・ショー」が開催されました。

新年の幕開けを祝うハッピーな楽曲とともに、クロミたちが元気いっぱいのパフォーマンスを展開。

会場のゲストと一緒に新年の訪れを喜び合い、2026年の素晴らしいスタートを切りました。

年越しの瞬間も新年の始まりも、クロミたちの魅力に染まったスペシャルな時間。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「クロミ・ライブ」の紹介でした。

大晦日一夜限りの特別版！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ワンピース・プレミア・ショー・スペシャルエディション」 大晦日一夜限りの特別版！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ワンピース・プレミア・ショー・スペシャルエディション」 続きを見る

ゴーストタイプをもつポケモン大集合！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」 ゴーストタイプをもつポケモン大集合！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」 続きを見る

ハミクマたちが大集合！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」 ハミクマたちが大集合！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」 続きを見る

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5012402

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 年越しも新年もクロミ色！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「クロミ・ライブ」 appeared first on Dtimes.