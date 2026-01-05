年越しも新年もクロミ色！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「クロミ・ライブ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「NO LIMIT! カウントダウン 2026」にて、人気キャラクター「クロミ」と「マイメロディ」によるスペシャルライブが行われました。
年越しの瞬間直前の「カウントダウン・エディション」と、年明け直後の「ニューイヤー・セレブレーション・ショー」の2回にわたり登場。
「世界クロミ化計画」を掲げるクロミが、キュートでロックなパフォーマンスで会場を熱狂させました。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「クロミ・ライブ」
開催日：2025年12月31日
開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グラマシーパーク
カウントダウン・モーメントの冒頭を飾る「クロミ・ライブ・カウントダウン・エディション」
クロミが登場し、大熱狂のライブがスタート。
続いて、マイメロディ、プロデューサーのジルベール・ジャン・ポール・ポンポニャック4世、振付師のオーサムも登場！
年越しの瞬間へ向けて会場のテンションを高めるべく、
パワフルな歌とダンスを披露し、ゲストを魅了しました。
見どころは、クロミの華麗なコスチュームチェンジ！
2度のコスチュームチェンジで会場を盛り上げました。
クロミ・ライブ・ニューイヤー・セレブレーション・ショー
そして、無事に2026年を迎えた直後からは、「クロミ・ライブ・ニューイヤー・セレブレーション・ショー」が開催されました。
新年の幕開けを祝うハッピーな楽曲とともに、クロミたちが元気いっぱいのパフォーマンスを展開。
会場のゲストと一緒に新年の訪れを喜び合い、2026年の素晴らしいスタートを切りました。
年越しの瞬間も新年の始まりも、クロミたちの魅力に染まったスペシャルな時間。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「クロミ・ライブ」の紹介でした。
