「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）

ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル王座戦が行われ、昨年のプロレス大賞で女子史上初のＭＶＰを受賞したＳＴＯＲＯＮＧ女子王者の上谷沙弥（２９）が、ＩＷＧＰ女子王者の朱里（３６）に敗れ、２度目の防衛に失敗し陥落した。朱里はＩＷＧＰ王座の初防衛に成功し、２冠王者に輝いた。

序盤は朱里の蹴り技に苦しんだが、「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．」の介入を得て、場外の朱里にスワン式プランチャを決めるなどして反撃。スターラッシャーを決め、さらに旋回式スタークラッシャーで決着を狙ったが、朱里の腕ひしぎで返され失速。最後は蹴り技連発から１２分０９秒、朱世界からの片エビ固めで３カウントを許した。

スターダムのワールド王座を含む３冠王者となり、新日本とのダブル所属を誓うなど、言いたい放題だったが悪夢の敗戦に。上谷はバックステージに現れると「負けた〜！東京ドーム、夢の舞台で負けた〜！」と絶叫した。

それでも「もともと紫色の腐ったベルト（ＳＴＲＯＮＧ）も昨年のＭＶＰのための踏み台。ＩＷＧＰも向こうから寄ってきて、救ってやった。こっちは何ともないんだよ！」と悪態をついた。さらに「沙弥様の敗因はな…沙弥様は働き過ぎってこと！明日から有給休暇もらうからな、オカダ」と、会見場にいたスターダムの岡田太郎社長にも悪態をついた。

団体至宝のワールド王座は、２・７エディオンアリーナ大阪大会でスターライト・キッドの挑戦を受ける予定。「あんな子猫ちゃん、余裕だよなあ！」と最後まで上から目線で、敗戦のショックを隠していた。