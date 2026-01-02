「埼玉スタジアムで闘えるよう日々精進」浦和が湘南レンタル中GK吉田舜の復帰を発表
浦和レッズは2日、GK吉田舜(29)が湘南ベルマーレへの期限付き移籍から復帰することを発表した。
吉田は法政大からザスパクサツ群馬(現ザスパ群馬)、大分トリニータと渡り歩き、2023年に浦和へ加入。2025年7月に湘南へ期限付き移籍し、J1リーグ戦2試合、ルヴァンカップ2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK吉田舜
(よしだ・しゅん)
■生年月日
1996年11月28日(29歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
185cm/83kg
■経歴
江南南SSS-クマガヤSC-前橋育英高-法政大-群馬-大分-浦和-湘南
■出場歴
J1リーグ:2試合
J2リーグ:11試合
J3リーグ:34試合
リーグカップ:3試合
天皇杯:1試合
■コメント
▽浦和側
「貪欲に成長できるよう、チームに貢献できるよう、今度こそ浦和のユニフォームに袖を通して埼玉スタジアムで闘えるよう、日々精進してまいります。」
▽湘南側
「半年間という短い間でしたが、ありがとうございました。
湘南ベルマーレを救いたいという気持ちは本物でしたが、チームに貢献することができず、非常に申し訳なく思っています。
またどこかで湘南ベルマーレとのご縁や、サポーターの皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。」
