　浦和レッズは2日、GK吉田舜(29)が湘南ベルマーレへの期限付き移籍から復帰することを発表した。

　吉田は法政大からザスパクサツ群馬(現ザスパ群馬)、大分トリニータと渡り歩き、2023年に浦和へ加入。2025年7月に湘南へ期限付き移籍し、J1リーグ戦2試合、ルヴァンカップ2試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●GK吉田舜

(よしだ・しゅん)

■生年月日

1996年11月28日(29歳)

■出身地

埼玉県

■身長/体重

185cm/83kg

■経歴

江南南SSS-クマガヤSC-前橋育英高-法政大-群馬-大分-浦和-湘南

■出場歴

J1リーグ:2試合

J2リーグ:11試合

J3リーグ:34試合

リーグカップ:3試合

天皇杯:1試合

■コメント

▽浦和側

「貪欲に成長できるよう、チームに貢献できるよう、今度こそ浦和のユニフォームに袖を通して埼玉スタジアムで闘えるよう、日々精進してまいります。」

▽湘南側

「半年間という短い間でしたが、ありがとうございました。

湘南ベルマーレを救いたいという気持ちは本物でしたが、チームに貢献することができず、非常に申し訳なく思っています。

またどこかで湘南ベルマーレとのご縁や、サポーターの皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。」