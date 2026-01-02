警察によりますと1日の午後9時42分ごろ、山形市片谷地地内の河川敷でクマ1頭の目撃情報がありました。

【写真を見る】山形市片谷地で連日クマ目撃 警察などが注意を呼びかけ

人的・物的な被害は確認されていないということですが、クマが付近に潜んでいる可能性があるということで、警察が「付近にお住まいの方や通行される方は十分ご注意ください」と呼びかけています。また「クマを発見した際は、不用意に近づくことなく、速やかに行政機関に連絡するか、110番通報をお願いします」としています。

山形市の片谷地では、ここのところクマの目撃が相次いでいます。

■片谷地での目撃内容

1月1日（木曜） 午後9時42分頃 大字片谷地地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

12月31日（水曜） 午前0時40分頃 大字片谷地地内の路上にてクマ1頭を目撃

12月29日（月曜） 午後2時35分頃 大字中桜田地内の路上にてクマ1頭を目撃

12月27日（土曜） 午後11時08分頃 大字片谷地地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

12月26日（金曜） 午後8時26分頃 大字片谷地地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

12月23日（火曜） 午前0時30分頃 大字片谷地地内の路上にてクマ1頭を目撃

12月22日（月曜） 午後0時03分頃 大字下宝沢地内の路上にてクマ1頭を目撃

■1日に目撃された場所（地図）