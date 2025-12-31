2025Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿²Î¼ê¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£º£Ç¯¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î4¿Í¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ä½é½Ð¾ì¤Î²Î¼ê¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛM!LK¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¡ªÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ì²÷¿Ê·â¤Ç2025Ç¯¤ÏÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë
¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤âÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿²Î¼ê¤¿¤Á¤¬SP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÌ¾¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¡¢¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
º£Ç¯½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë²Î¼ê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤È¡¢¤½¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò²Î¤¦É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë³Ú¶Ê¤¬¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎFRUITS ZIPPER¡¦CANDY TUNE¡¢³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÎÂç¥Ð¥º¥ê¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤¿M!LK¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÌÌ¡¹¤ÎÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤â¤¤¤¯¤Ä¤«Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¡ØÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë²Î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊüÁ÷¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â´ò¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÈÇò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î´ë²è¤ä¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¹ë²Ú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£¤¼¤Ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£