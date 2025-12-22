可愛いキャラクターたちと♡サンリオ、冬季限定アフタヌーン体験！

東京上野のサンリオキャラクターズ ガーデンカフェでは、2025年12月18日より冬季限定メニューが登場♡「ガーデンバスケットアフタヌーン ショコラ&ベリー」や、丸ごと食パン使用の「おともだちといっしょ♪チョコとベリーのハニトー」、ピンク＆黒の「トゥンワッフル」など、甘くて可愛い全6品が楽しめます。寒い冬もキャラクターと一緒にほっこりティータイムを満喫しましょう♪

ガーデンバスケットアフタヌーンの魅力



ガーデンバスケットアフタヌーン ショコラ&ベリー（画像は2名提供時のイメージ）

「ガーデンバスケットアフタヌーン ショコラ&ベリー」は、ボリューム満点のバスケットとセイボリープレートがセット♡好きなキャラクターのムースとクロワッサンを選べます。

内容：サンリオキャラクターズロールケーキ～ショコラ～/チョコチュロス（ルビーチョコソース）/2色のプリン/濃厚ショコラムース/焼き菓子4種（マドレーヌ、カヌレ、ストロベリー＆ショコラブラウニー）

セイボリー

キャラクタークロワッサン/シュリンプフライ/ミニフランク/ブロッコリー/パプリカ/ポテト/ミックススパイス

甘党におすすめ♡ハニトー＆トゥンワッフル



おともだちといっしょ♪チョコとベリーのハニトー

「おともだちといっしょ♪チョコとベリーのハニトー」は、食パン丸ごと1斤を使用したボリュームたっぷりの冬季限定スイーツ♪

フランボワーズソースで味変しながら、3～4名でシェアして楽しめます。

また、韓国発祥の「季節のトゥンワッフル ～ショコラ・ショコラ・ショコラ～」はピンクと黒のかわいい色味に、チョコソース・チョコクッキー・チョコアイスがのったチョコづくしの一品です♡

テイクアウトもOK！ポムポムプリンのプリンまん



寒い季節にぴったりな「ポムポムプリンのプリンまん」は、秋の登場以来SNSで33万インプレッションを記録した話題のカスタードまん。カフェの利用に関わらず予約不要でテイクアウト可能です。

食べ歩きやお土産にぜひチェックしてください。店内混雑時は提供に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって訪れるのがおすすめです。

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェの冬季限定メニューは、2025年12月18日から2026年2月末頃まで楽しめます♡

「ガーデンバスケットアフタヌーン ショコラ&ベリー」や「ハニトー」「トゥンワッフル」など、甘くて可愛いスイーツが勢揃い♪

寒い冬もお気に入りキャラクターと一緒にほっこりティータイムを過ごし、笑顔あふれるひとときを楽しみましょう。