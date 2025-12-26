【年末年始アニメ無料大放出祭】『るろ剣（′96）』『ウルトラQ』『逆シャア』名作が揃い踏み！
年末年始に家族と見たい、懐かしファミリーアニメ5作品が無料一挙放送される。ABEMA初無料となる、『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−（1996年版）』に『ウルトラQ』『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』など名作が続々とラインナップ！
「ABEMA」にて300作品以上を無料一挙放送する特別企画「年末年始 アニメ無料大放出祭」の一環として、2025年12月27日（土）より、懐かしのファミリーアニメ5作品が続々と無料一挙放送される。
本企画では、 ”年末年始に家族と一緒に見たい！” 懐かしのファミリーアニメをピックアップ。
ラインナップは、「ABEMA」初無料放送となる『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−（1996年版）』をはじめ、ウルトラマンシリーズの礎を築いた『ウルトラQ』、ガンダムシリーズ初の完全オリジナル映画『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』、 ”公道最速伝説” を描く大人気カーレースアニメ『頭文字［イニシャル］D』シリーズ、そして国民的ファミリーギャグアニメ『クレヨンしんちゃん』シリーズの5作品。
なお放送後の期間限定無料配信も実施される。
懐かしのアニメとともに家族団欒の時間を過ごしてみよう。
特別企画「年末年始 アニメ無料大放出祭」では、新作アニメをはじめ、王道長編シリーズ、2026年続編アニメの最新作など、300作品以上を無料でお届け中。見逃せない注目作品盛りだくさんでお届けする「ABEMA」アニメチャンネルの冬を楽しもう。
（C）和月伸宏／集英社･フジテレビ･アニプレックス
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 1993ー2024
（C）円谷プロ
（C）Kodansha et al.
（C）創通・サンライズ
