2026年1月4日21時よりフジテレビ系で放送されるスペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』。2023年10月期に放送された連続ドラマ『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ系）の続編として描かれる本作は、ムロツヨシ演じる主人公・蔵前勉が、再び居場所を失いながらも、新たなバディと出会っていく物語だ。スペシャル版となる本作では、木南晴夏演じる敏腕弁護士・樋口新と新たにタッグを組むことに。俳優として50歳の節目を迎えるムロが、再び蔵前として現場に立って感じたこと、新たなバディ関係の手応え、そして今なお問い続ける“役者としての変化”について話を聞いた。

■木南晴夏とのコンビ名は“きなムロ”

ーー2023年の連続ドラマ『うちの弁護士は手がかかる』以来、少し時間が空いての撮影となりました。久しぶりに蔵前として現場に戻られて、空気感はいかがでしたか？

ムロツヨシ（以下、ムロ）：いや、もう本当に時間が経ったとは思えないぐらい、すぐにみんな連携できました。もちろん、スタッフさんの何名かは変わりましたが、それもプロデューサーさんをはじめ、皆さんがしっかり情報共有してくれていたおかげで、「このドラマはこういう感じで作りたいんだ」とか、「ここはこだわりたい」とか、そういう意識を最初から共有できたのがよかったです。連続ドラマのときほど時間をかけなくても、みんながちゃんと同じ方向を向けるし、「こうやったらこれが面白くなるよね」という会話が自然にできる。例えば、弁護士事務所のシーンも「これくらいのテンポでやろう」という目標値がもうすでにあるので、そこが楽しかったですし、嬉しかったですね。

ーー前作から数年後の蔵前を演じる中で、ご自身の中で感じた変化や演じ方の違いがあれば教えてください。

ムロ：経験があるからこその今、という感じですね。最初は女優さんを支えて、杏先生（平手友梨奈）という存在があって……常に誰かを支えることに生きがいを感じている男です。だからこそ、杏先生がいなくなってしまった、その喪失感から今回の物語は始まるんですよね。何を目標にすればいいのか、何をしていいのか分からないところからのスタートで、杏先生がいたからこその喪失感が、今回一番大きな違いだと思います。その穴を埋めるように仕事を頑張るけど、最初はうまくいかなくて、「やっぱりこの人もダメだ」と思いながらも、どんどんその人が気にかかっていく。相手も、「蔵前がいなければ、もしかして何も前に進まないのかもしれない」と思い始める。その関係性が描かれているところが印象的でした。

ーー今回は木南晴夏さんが参加されていますが、木南さんがいる現場ならではの変化も？

ムロ：前作では平手さんの若さだからこそできる輝きや、迷っている姿の美しさがありましたけど、そことはまた違う楽しさがあります。木南さんは経験値があるので、何をどうやればいいか、その選択と決断がすごく早い。だから頼りがいのある座長感というか、座長バディ感がありました。座長を任せても大丈夫だし、みんなで作り上げるときに、足し算も引き算もちゃんとできる。その柔軟さが魅力だなと改めて感じました。

ーー木南さんはコメディ作品の経験も豊富ですが、そうしたバックグラウンドを持つ俳優同士の掛け合いという点で、今回のバディ感はいかがでしょうか？

ムロ：やっぱり会話が成立するんですよね。会話を早くしてみたり、逆に変な間を使ってみたりもできるし、相手に真剣さを持ってほしいときは少し変えてみたりもできる。もしそれで生まれなかったら「もう一回やりましょう」となるし、そうやって次の一歩、次の一歩、その先の一歩まで試せる。そういうやり取りが自然にできる相手だと思います。

ーー前作では平手友梨奈さんとのコンビに「てちムロ」という呼び名がありましたが、今回、木南晴夏さんとのコンビに名前をつけるとしたら、どんなものになりそうですか？

ムロ：（『勇者ヨシヒコ』シリーズの）メレブとムラサキの印象が強すぎますよね。木南とムロ……じゃあ「きなムロ」でいきましょうか。“きな臭いムロ（ツヨシ）”みたいになってますね……でも役者としては、きな臭いのはいいんですよ。だから「きなムロ」にしましょう。もし辞書に載せるとしたら、1行目に「木南晴夏とムロツヨシのコンビ名」という説明があって、2行目に「きな臭いムロ（ツヨシ）的なニュアンス」みたいな感じで。

■「ちょっとだけ自分に『よくやりました』と言いたくなった」

ーー2026年に50歳という節目を迎えられますが、役者として、また一人の人間として、今感じている心境の変化はありますか？

ムロ：人によって30歳だったり40歳だったり、心境の変化を迎えるタイミングはそれぞれ違うみたいですよね。僕は30歳も40歳も特に大きな変化はなかったんですが、50歳はお陰様で役者をやり続けられていて、「まだ50歳でも役者をやれてるな」って、ちょっとだけ自分に「よくやりました」と言いたくなりました。簡単なことではないですし、逆に言えば、50歳の明日にはもう仕事がないかもしれない世界なので、まずは50歳を迎えられたときに「よかったな」と思える。その先で「じゃあ、次は何ができるんだろう？」という問いに入っていくんだと思います。その答えは、40代のときの進化とは違って、退化でもいいんだけど、現状維持ではない何かが起きている人でいなきゃいけない。その変化を見せ続けないと、僕が出る作品を観に行くという動機にはならないと思うので、良くも悪くも感じてもらえるような変化は、ちゃんと続けていきたいですね。

ーー2008年から続く舞台シリーズ『muro式.』の2025年のタイトルは『トイ』でした。このタイミングでこの作品を届けたことに、ご自身の中で意味はありましたか？

ムロ：ありますね。新しい答えを見つけたいという思いはありました。ただ、それは舞台の答えですし、その時点では50歳になることは意識していなかったんです。49歳だから、というのも特に考えていなくて。ただ、「答えが見つからなくても問い続けよう」というメッセージは自分の中にありました。それを無事に終えられて、作品への評価や感想もいろいろありましたけど、まず最後までやり切れたことで、「50歳になったときも、まだ役者をやれてるな」と思えた。そのあたりから、少しずつ変わっていったんだと思います。単純に、考えることが増えたんでしょうね。

ーーそうした節目のタイミングで、スペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』が放送されます。最後に、視聴者の方へメッセージをお願いします。

ムロ：やりたかったこと、やり続けたかったことがすごく詰まっているドラマだと思います。テレビドラマとして何が面白いのか、映画や演劇とは違って、家の中や実家など、見慣れた場所で家族と一緒に観られる。そのテレビだからこその良さが詰まっている作品です。テンポや掛け合いも含めて、ぜひお正月のお供にしてもらえたら嬉しいです。つまみの一つでもいいですし、ミカンの一つとして数えてもらってもいい（笑）。何かをしながらでもいいので、気軽に観ていただけたらと思います。（文＝佐藤アーシャマリア）