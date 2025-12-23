この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が資産運用の全体像を整理!『いくら積み立てることが正解なのか?50代60代が今すぐ知っておきたい資産運用について徹底解説します!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで『いくら積み立てることが正解なのか?50代60代が今すぐ知っておきたい資産運用について徹底解説します!』と題した動画を公開した。新NISAにおける投資先の選び方や、積立額の設定方法について、各資産クラスの特徴を比較しながら総合的に解説した内容である。



鳥海氏はまず、投資対象として株式・債券・不動産・金の4つを挙げ、それぞれの性質を整理する。株式は企業成長の見返りを得る投資で、期待リターンは年5～7%が目安とされる。一方で債券は国や企業への貸付であり利息が収益源となるが、景気変動や金利変動に対して株式と逆の動きをする傾向がある。ただし金利上昇局面では株式と債券がともに下落する場合もあり、相関は状況によって変わると説明した。



不動産投資信託は家賃収入と不動産価格の変動が収益源であり、株式に似た動きをする。金は配当を生まない金属だが、インフレや地政学リスクに強く安全資産とされる一方、長期的には価格が大きく変動することもあると述べた。



鳥海氏は分散投資の一般論に言及しながらも、「分散すればするほどリターンが下がり、ポートフォリオが複雑化する」と注意を促す。長期で運用する前提であれば株式100%の選択も十分合理的であり、不安があれば債券や金を加えればよいとし、納得感を重視する設計を推奨した。



動画では具体的なシミュレーション手法も紹介される。50歳が毎月5万円を15年間積み立てた場合、元本600万円が約776万円となり、その後の運用と取り崩しによって30年間で総額約2,412万円を受け取れる試算が示された。鳥海氏は「1,800万円の枠を埋める必要はなく、500万円から1,000万円程度でも十分意味のある資産形成が可能だ」と強調する。



年利5%の運用が前提となるが、鳥海氏はこれを保証ではないとしつつ、過去の歴史的データから長期投資によって実現可能性があると説明する。S&P500や全世界株式は短期的には大きな下落を経験しながらも、長期的には成長を続けてきた実績があるため、インデックス投資が初心者に適しているとした。



鳥海氏は最後に、ポートフォリオ設計よりも「投資をやめないこと」が重要だと強調する。「最大の敵は市場ではなく投資家自身の行動であり、暴落時に慌てて売却することで損失が確定する」と述べ、長期で続けられる仕組み作りこそが成功の鍵だと結論づけた。投資初心者であっても、まずは小額から始めて経験を積み、自己投資と組み合わせることで資産形成の効果を高められるとして締めくくった。



長期的視点で資産運用を考える層にとって、具体的な設計指針と心構えを提示した内容である。