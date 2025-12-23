冬はラーメンや鍋料理などの温かい食べ物がおいしい時季です。ただ、温かい食べ物を食べているときに鼻水が出てしまい、困った経験はありませんか。SNS上では「ラーメン食べると鼻水が出る。恥ずかしい」「鼻水が止まらない」といった声が上がっています。

【豆知識】「えっ…」 これが「副鼻腔炎」の特徴的な症状です！

温かい物を食べるときに鼻水が出てくるのはなぜなのでしょうか。病気の可能性や鼻水が出るのを抑えるコツなどについて、耳鼻科・総合診療医の五藤良将さんに聞きました。

熱さの刺激を和らげるために鼻水が出る

Q.ラーメンや鍋料理などのなど温かい食べ物を食べると鼻水が出てくることがあるのは、なぜでしょうか。

五藤さん「人間が熱いと感じる食べ物や、温かいと感じる食べ物を食べたときは、口の中との温度差が生じます。そのため、熱さの刺激を和らげ、温度を下げるために鼻水が出るという生理的な現象が起きるのです。口の中だけでなく、これは全身にも起こる現象です。例えば、暑いところにずっといると汗をかくというのも同じ現象で、体温の上昇を抑えるためにたくさん汗をかくというのも同じ現象なんですね。

ただし、あまりにも鼻水が出る量が多い場合や鼻水の頻度が高い場合、『血管運動性鼻炎』という自律神経の乱れによって起こる病気の一種である可能性もあるため、注意が必要です。また、食べ物の中にコショウやトウガラシなどの香辛料が含まれていたときも、刺激を感じて鼻水が出る要因の一つと言えるでしょう。

辛いものや刺激物が口の中に入ると辛みを感じることから、自律神経が活性化します。自律神経のうち、交感神経は汗を出し、副交感神経は唾液や鼻水を出す効果があるため、汗とともに鼻水が出てくるようになりますね」

Q.温かい食べ物を食べたときに、できるだけ鼻水を抑えるにはどうしたらよいのでしょうか。

五藤さん「一番重要なのは、食べ物と口の中との温度差をなるべく小さくすることですね。食べ物が熱いままだと、温度差による影響だけでなく、湯気を体内に吸い込みやすくなりますよね。その湯気も、水分を多く含むことから、鼻水が出やすくなる原因にもなります。

熱いものは口に入れるまでになるべく冷まし、小さく分けて口に運ぶようにすると、熱さによる刺激を最小限に抑えることができ、湯気も吸い込みにくくなります」

Q.鼻が詰まっているときに、温かいものを食べて鼻の通りを良くすることはできますか。

五藤さん「そうですね、鼻詰まりを感じているときは、湯気を吸ったり鼻水の出をよくしたりすることで、鼻の通りが良くなることは十分考えられると思います。同じように、香辛料などの薬味類を摂取することも有効ですし、ネギやタマネギなどは炎症を抑える効果があるため、より効果的ではないでしょうか」

＊ ＊ ＊

温かい食べ物を食べたとき、つい鼻水が出てしまうのは、熱さによる刺激を和らげようとする生理現象の一つであることが分かりました。食事のときに人前で鼻水が出るのが恥ずかしいという場合は、食べ物をできるだけ冷ましてから少しずつ口に運ぶようにしましょう。