AI時代に不可欠な人間力を磨く！CREATIVE DESIGN PLATFORM「DC/C」

CREATIVE DESIGN PLATFORMが、“AI時代でも代替されない人間的価値”に特化したデザイナー・クリエイター向けオンラインセミナー配信サービス「Designer’s Courage / College (デザイナーズ カレッジ)(DC/C)」を2026年1月5日に開始します。

生成AIが普及する現代において、技術やツールだけでなく、クライアントへの共感や課題解決力といった「人間ならではの価値」を深めるための新たな学びの場が登場します。

サービス開始日：2026年1月5日

価格：1セミナー 380円(税込)〜（会員登録無料・サブスクなし）

サイトURL：https://www.dcc-comingsoon.com/

生成AIの急速な普及により、「作るだけのスキル」が代替されつつある中、デザイナーやクリエイターには「働く本質への回帰」が求められています。

「DC/C」は、クライアントの理解・共感・課題の翻訳・価値の見立てといった、AIでは代替できない人間ならではの「共感提案力」の育成に特化したサービスです。

学生や若手社会人、リスキリング層から現役フリーランスまで、自身の価値を再定義したいと願う全てのクリエイターに向けて展開されます。

AIでは代替できない「共感提案力」の育成

現場で課題となる「本質を捉えられない」「提案ができず単価が上がらない」といった悩みに応えるカリキュラムが用意されています。

クライアントの言葉の裏側を読み取り、本質を解釈して価値へと導く思考プロセスを体系化して学びます。

学びやすさを追求した配信形式

サブスクリプション形式ではなく、見たいものだけを選んで視聴できる「1セミナー380円(税込)〜」の都度払いシステムを採用しています。

コンテンツは1テーマ30〜40分の深掘り型授業で構成され、テレビ番組のような編集による「物語型の視聴体験」で、高い没入感と理解度を実現します。

「作れるだけのデザイナー」から「共感で価値を創り、選ばれ続けるデザイナー」へのステップアップを支援する注目のサービスです。

