【地獄先生ぬ〜べ〜】ジャンプフェスタ 2026イベントステージオフィシャルレポート！
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation W” 枠にて第2クールの放送が開始される『地獄先生ぬ〜べ〜』。「ジャンプフェスタ 2026」イベントステージにて、置鮎龍太郎、白石涼子、洲崎綾、黒沢ともよが第2クールの見どころをトーク！
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
12月21日（日）に、幕張メッセにて開催された「ジャンプフェスタ2026」ジャンプスタジオにて、アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』のステージが行われ、メインキャストより置鮎龍太郎さん（鵺野鳴介役）、白石涼子さん（立野広役）、洲崎綾さん（稲葉郷子役）、黒沢ともよさん（細川美樹役）らが登壇。第1クールの振り返りと、放送直前となった第2クールの新情報を続々と発表した。オフィシャルレポートをお届けする。
＞＞＞ステージの様子をチェック！（写真7点）
ステージが始まると、鬼の手のBIGぬいぐるみを身に着けた置鮎さんが登壇し、「俺の生徒に手を出すなー！」とぬ〜べ〜の決め台詞を迫力のボイスで披露。続くキャスト陣もキャラクターの台詞とともに次々に登場すると、会場が大きな拍手と声援に包まれる。
ステージ前半では、第1クールの振り返りトークを行い、キャスト陣がお気に入りのシーンをそれぞれ紹介する。
白石さんは、第3話「真夜中の優等生」を紹介。自身が演じる広が、ビビリなくせに郷子を守ろうとする姿が男らしいと感じたこと、そして、人体模型の怖さや迫力について印象残っていると語る。黒沢さんは、第5話「はたも んばの呪い」を紹介。しっかりと怖さがあり、「新しいぬ〜べ〜はこうなるんだ」と体感したと語る。また、洲崎さんは、第7話の「季節外れの雪女」をセレクト。なんといっても「ゆきめが可愛い！」とコメント。さらに『ぬ〜べ〜』をきっかけに大好きになった第1クールのOP主題歌を手掛けている-真天地開闢集団-ジグザグの命 -mikoto-さんがバンドマン役で出演しているのが印象的だったと語る。また、置鮎さんは、第1話「九十九の足の蟲」と第2話「妖狐・跳梁跋扈」の2つをセレクト。シリーズ初回という事もあり、良い意味で緊張感があったが、楽しいものにしよう！という雰囲気に溢れていたと収録時を振り返る。
ステージ後半では、いよいよ放送が迫る第2クールの新情報が次々と解禁となった。まずは、よりドラマティックに展開する第2クールPVが初披露された。少年期のぬ〜べ〜と恩師・美奈子先生とのシーンなど、ぬ〜べ〜の過去の秘密に迫る期待感あふれる映像に、会場からも大きな拍手が贈られる。
さらにそのPVの中で第2クールの主題歌も解禁となり、THE ORAL CIGARETTESが歌うオープニングテーマ「ERASE」の疾走感溢れるサウンド、Ayumu Imazuが歌うエンディングテーマ「MAGICAL」のシティポップでエモーショナルな曲調がお披露目された。
また、ステージでは新キャスト情報も紹介され、鵺野鳴介の少年期役を土岐隼一さん、そしてぬ〜べ〜の恩師である美奈子先生役を嶋村侑さんが演じることが明かされる。ここで、先日解禁された迫力あるキービジュアルを改めて紹介し、新キャラクターの姿や、地獄に住む ”覇鬼” という最強の鬼について語った。
ステージ最後には、原作の真倉先生、岡野先生から、アニメ第2クール放送に向けての期待感が伝わるメッセージが紹介された。さらに、キャスト陣よりファンへの感謝のメッセージが贈られ、イベントは大盛り上がりでその幕を閉じた。
置鮎さん「『ぬ〜べ〜』という作品は、僕にとっては欠かせない作品でありキャラクターになります。そんな作品が令和に蘇るということで、気合の入った収録になりました。1月から第2クールの放送がまた始まりますので、ぬ〜べ〜ワールドをぜひ楽しんでほしいです。これからも作品を愛していただけたらと思います。」
白石さん「アフレコ自体はだいぶ前に終了していますので、どんな作品になるのか放送をとても楽しみにしています。来週にはBlu-ray BOXの発売もあるので、この冬はぬ〜べ〜と一緒に楽しく過ごしていただけたらと思います。」
洲崎さん「こうやって皆さんの前でステージに登壇することがやっと叶いました。とても楽しみにしていました。キャスト、スタッフ、先生たちで丁寧にアフレコを重ねています。第2クールをいちファンとしても楽しみにしています。」
黒沢さん「先輩が大切に演じられた役を受け継ぐということでドキドキしていました。美樹は、最初は可愛い感じで演じようと思っていたのですが、第2クールからは表情にあわせて楽しい雰囲気で演じています。美樹も愛していただけたら嬉しいです。」
アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールは、1月7日より毎週水曜よる11時45分〜テレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation W” 枠にて放送！（※一部地域を除く）
第2クールにぜひご期待ください！
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
＞＞＞ステージの様子をチェック！（写真7点）
ステージが始まると、鬼の手のBIGぬいぐるみを身に着けた置鮎さんが登壇し、「俺の生徒に手を出すなー！」とぬ〜べ〜の決め台詞を迫力のボイスで披露。続くキャスト陣もキャラクターの台詞とともに次々に登場すると、会場が大きな拍手と声援に包まれる。
ステージ前半では、第1クールの振り返りトークを行い、キャスト陣がお気に入りのシーンをそれぞれ紹介する。
白石さんは、第3話「真夜中の優等生」を紹介。自身が演じる広が、ビビリなくせに郷子を守ろうとする姿が男らしいと感じたこと、そして、人体模型の怖さや迫力について印象残っていると語る。黒沢さんは、第5話「はたも んばの呪い」を紹介。しっかりと怖さがあり、「新しいぬ〜べ〜はこうなるんだ」と体感したと語る。また、洲崎さんは、第7話の「季節外れの雪女」をセレクト。なんといっても「ゆきめが可愛い！」とコメント。さらに『ぬ〜べ〜』をきっかけに大好きになった第1クールのOP主題歌を手掛けている-真天地開闢集団-ジグザグの命 -mikoto-さんがバンドマン役で出演しているのが印象的だったと語る。また、置鮎さんは、第1話「九十九の足の蟲」と第2話「妖狐・跳梁跋扈」の2つをセレクト。シリーズ初回という事もあり、良い意味で緊張感があったが、楽しいものにしよう！という雰囲気に溢れていたと収録時を振り返る。
ステージ後半では、いよいよ放送が迫る第2クールの新情報が次々と解禁となった。まずは、よりドラマティックに展開する第2クールPVが初披露された。少年期のぬ〜べ〜と恩師・美奈子先生とのシーンなど、ぬ〜べ〜の過去の秘密に迫る期待感あふれる映像に、会場からも大きな拍手が贈られる。
さらにそのPVの中で第2クールの主題歌も解禁となり、THE ORAL CIGARETTESが歌うオープニングテーマ「ERASE」の疾走感溢れるサウンド、Ayumu Imazuが歌うエンディングテーマ「MAGICAL」のシティポップでエモーショナルな曲調がお披露目された。
また、ステージでは新キャスト情報も紹介され、鵺野鳴介の少年期役を土岐隼一さん、そしてぬ〜べ〜の恩師である美奈子先生役を嶋村侑さんが演じることが明かされる。ここで、先日解禁された迫力あるキービジュアルを改めて紹介し、新キャラクターの姿や、地獄に住む ”覇鬼” という最強の鬼について語った。
ステージ最後には、原作の真倉先生、岡野先生から、アニメ第2クール放送に向けての期待感が伝わるメッセージが紹介された。さらに、キャスト陣よりファンへの感謝のメッセージが贈られ、イベントは大盛り上がりでその幕を閉じた。
置鮎さん「『ぬ〜べ〜』という作品は、僕にとっては欠かせない作品でありキャラクターになります。そんな作品が令和に蘇るということで、気合の入った収録になりました。1月から第2クールの放送がまた始まりますので、ぬ〜べ〜ワールドをぜひ楽しんでほしいです。これからも作品を愛していただけたらと思います。」
白石さん「アフレコ自体はだいぶ前に終了していますので、どんな作品になるのか放送をとても楽しみにしています。来週にはBlu-ray BOXの発売もあるので、この冬はぬ〜べ〜と一緒に楽しく過ごしていただけたらと思います。」
洲崎さん「こうやって皆さんの前でステージに登壇することがやっと叶いました。とても楽しみにしていました。キャスト、スタッフ、先生たちで丁寧にアフレコを重ねています。第2クールをいちファンとしても楽しみにしています。」
黒沢さん「先輩が大切に演じられた役を受け継ぐということでドキドキしていました。美樹は、最初は可愛い感じで演じようと思っていたのですが、第2クールからは表情にあわせて楽しい雰囲気で演じています。美樹も愛していただけたら嬉しいです。」
アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールは、1月7日より毎週水曜よる11時45分〜テレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation W” 枠にて放送！（※一部地域を除く）
第2クールにぜひご期待ください！
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同