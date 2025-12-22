ÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎËå¡¦À®Èþ¡¡¡È¥³¥Íµ¿ÏÇ¡É¤ò²þ¤á¤ÆÁ´ÌÌÈÝÄê¤â¡ÄÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¥º¥Ö¥º¥Ö¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤ÎËå¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈÄÌîÀ®Èþ¡Ê30¡Ë¤¬¡¢21Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡¡ÃÏ²¼ABEMA¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¥³¥Íµ¿ÏÇ¡É¤ò²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡À®Èþ¤Ï2014Ç¯¤Ë19ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡¢½÷Í¥¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï»Ð¡¦Í§Èþ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRoLuANGEL¡×¤Ë½êÂ°¡£ÈÖÁÈMC¤Î¡ÖEXIT¡×¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤«¤é¡Ö¡È¥³¥Í¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ä¥Ä¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤ï¤ì¤ë¤È¡¢À®Èþ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï±þÊç¤·¤Æ¤«¤é»Ð¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ºº°÷¤Ï»Ð°Ê³°¤Ë¤â5¡¢6¿Í¤ª¤ê¡¢¼Â¤ÎËå¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ê»Ð¤«¤é¤Ï¡Ë¡È¼õ¤«¤ë¤«Íî¤Á¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡È¥³¥Íµ¿ÏÇ¡É¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï°ÊÁ°¡¢ÈÄÌî¤ÎÉ×¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤ÎËå¡¦¹â¶¶Èþ·ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥º¥Ö¥º¥Ö¤¸¤ã¤Í¤§¤«¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥³¥Í¤À¤í¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£À®Èþ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£