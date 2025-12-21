―――――――――――――――――――12月22日 (月) ――
◆国内経済
　・11月首都圏マンション市場動向 (14:00)
　・11月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
　★中国12月最優遇貸出金利 (10:00)
　・英国7-9月期GDP[確報値] (16:00)
　・米国2年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
　★スタートライン <477A> ：東証Ｇ上場
　〇古河電池 <6937> [東証Ｐ]：上場廃止

―――――――――――――――――――12月23日 (火) ――
◆国内経済
　・11月食品スーパー売上高 (13:00)
　・11月全国スーパー売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
　・ドイツ11月輸入物価指数 (16:00)
　★米国7-9月期GDP (22:30)
　・米国10月耐久財受注 (22:30)
　★米国11月鉱工業生産 (23:15)
　・米国11月設備稼働率 (23:15)
　★米国12月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (24日0:00)
　・米国12月リッチモンド連銀製造業指数 (24日0:00)
　・米国5年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
　★テラテクノロジー <483A> ：東証Ｓ上場
　〇ケアネット <2150> [東証Ｐ]：上場廃止

―――――――――――――――――――12月24日 (水) ――
◆国内経済
　★日銀金融政策決定会合議事要旨 (10月29・30日開催分、8:50)
　・11月企業向けサービス価格指数 (8:50)
　・10月景気動向指数[改定値] (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
　★米国、英国、フランス、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド市場は短縮取引
　・ドイツ、イタリア、スイス、フィリピン、ブラジル市場休場
　・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
　・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
　・米国週間石油在庫統計 (25日0:30)
　・米国7年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
　★フツパー <478A> ：東証Ｇ上場
　★ＰＲＯＮＩ <479A> ：東証Ｇ上場
　〇東邦アセチレン <4093> ：東証Ｐ→東証Ｓ

―――――――――――――――――――12月25日 (木) ――
◆国内経済
　・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
　★植田和男日銀総裁が日本経済団体連合会審議員会で講演 (12:30)
　・11月住宅着工件数 (14:00)
　・11月外食売上高 (14:00)
　・11月全国百貨店売上高 (14:30)
　・2年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
　★米国、英国、韓国、香港、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、インド、インドネシア、シンガポール、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、南アフリカ市場休場 (クリスマス)
◆新規上場、市場変更 など
　★リブ・コンサルティング <480A> ：東証Ｇ上場

―――――――――――――――――――12月26日 (金) ――
◆国内経済
　・12月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
　★11月完全失業率 (8:30)
　★11月有効求人倍率 (8:30)
　★11月鉱工業生産 (8:50)
　・11月商業動態統計 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
　・英国、香港、カナダ、ドイツ、フランス、スイス、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、南アフリカ (ボクシング・デー) /イタリア、スイス (聖ステファン・デー) 市場休場
◆新規上場、市場変更 など
　〇ソフトマックス <3671> ：東証Ｇ→東証Ｓ

―――――――――――――――――――12月27日 (土) ――
特になし

―――――――――――――――――――12月28日 (日) ――
特になし

　※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。

株探ニュース