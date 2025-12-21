今週の【重要イベント】米消費者信頼感、有効求人倍率、鉱工業生産 (12月22日～28日) 今週の【重要イベント】米消費者信頼感、有効求人倍率、鉱工業生産 (12月22日～28日)



―――――――――――――――――――12月22日 (月) ――

◆国内経済

・11月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・11月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国12月最優遇貸出金利 (10:00)

・英国7-9月期GDP[確報値] (16:00)

・米国2年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★スタートライン <477A> ：東証Ｇ上場

〇古河電池 <6937> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月23日 (火) ――

◆国内経済

・11月食品スーパー売上高 (13:00)

・11月全国スーパー売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月輸入物価指数 (16:00)

★米国7-9月期GDP (22:30)

・米国10月耐久財受注 (22:30)

★米国11月鉱工業生産 (23:15)

・米国11月設備稼働率 (23:15)

★米国12月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (24日0:00)

・米国12月リッチモンド連銀製造業指数 (24日0:00)

・米国5年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★テラテクノロジー <483A> ：東証Ｓ上場

〇ケアネット <2150> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月24日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合議事要旨 (10月29・30日開催分、8:50)

・11月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・10月景気動向指数[改定値] (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国、英国、フランス、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド市場は短縮取引

・ドイツ、イタリア、スイス、フィリピン、ブラジル市場休場

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国週間石油在庫統計 (25日0:30)

・米国7年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★フツパー <478A> ：東証Ｇ上場

★ＰＲＯＮＩ <479A> ：東証Ｇ上場

〇東邦アセチレン <4093> ：東証Ｐ→東証Ｓ



―――――――――――――――――――12月25日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

★植田和男日銀総裁が日本経済団体連合会審議員会で講演 (12:30)

・11月住宅着工件数 (14:00)

・11月外食売上高 (14:00)

・11月全国百貨店売上高 (14:30)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★米国、英国、韓国、香港、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、インド、インドネシア、シンガポール、フィリピン、マレーシア、ブラジル、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、南アフリカ市場休場 (クリスマス)

◆新規上場、市場変更 など

★リブ・コンサルティング <480A> ：東証Ｇ上場



―――――――――――――――――――12月26日 (金) ――

◆国内経済

・12月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★11月完全失業率 (8:30)

★11月有効求人倍率 (8:30)

★11月鉱工業生産 (8:50)

・11月商業動態統計 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国、香港、カナダ、ドイツ、フランス、スイス、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、南アフリカ (ボクシング・デー) /イタリア、スイス (聖ステファン・デー) 市場休場

◆新規上場、市場変更 など

〇ソフトマックス <3671> ：東証Ｇ→東証Ｓ



―――――――――――――――――――12月27日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――12月28日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

