【はらぺこあおむし×ハローキティ】ラブリーコラボ♪ 使える縫製コレクション
「はらぺこあおむし×ハローキティ」のラブリーなコラボデザインが可愛い、縫製バラエティーコレクションがカプセルトイにやってくる。
☆どれも可愛いラインナップを画像でチェック！（写真7点）＞＞＞
ラブリーコラボ第2弾が登場！ 「はらぺこあおむし×ハローキティ バラエティーコレクションPart.2」が、2025年12月中旬より展開される。
エリック・カールの世界的名作『はらぺこあおむし』とサンリオのキャラクター「ハローキティ」のコラボレーション！ 第1弾でのご好評を受け、NEWデザインを使用した第2弾が発売決定した。
今回はスイーツをモチーフにした甘めなデザイン♪
いちごやさくらんぼ、「ハローキティ」のリボンがのったカップケーキを、今にもむしゃむしゃ食べてしまいそうな「はらぺこあおむし」がとても愛らしく描かれている。
エリック・カールの鮮やかな色彩で描かれる「ハローキティ」の姿もコラボレーションならでは。
どちらのファンの方にもお手に取っていただきたいデザインに仕上がっている。
ラインナップは全5種。
「トートバッグ」は、折り畳み傘や水筒も楽々収納できる、縦幅280mmのビッグサイズ。
「マチ付きポーチ」はファスナーにハローキティのリボン型チャームがついており、かわいさ満点！
「ラウンドポーチ」と「スクエアポーチ」はメイク道具などの小物整理にぴったりです！
「バンダナ」はハンカチやヘアアレンジに使っても可愛いラブリーな総柄デザイン！
どれが出ても胸がときめくバラエティー豊かなラインナップをぜひお楽しみあれ。
（TM）&（C）2025 Penguin Random House LLC. All rights reserved.
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660457
☆どれも可愛いラインナップを画像でチェック！（写真7点）＞＞＞
ラブリーコラボ第2弾が登場！ 「はらぺこあおむし×ハローキティ バラエティーコレクションPart.2」が、2025年12月中旬より展開される。
エリック・カールの世界的名作『はらぺこあおむし』とサンリオのキャラクター「ハローキティ」のコラボレーション！ 第1弾でのご好評を受け、NEWデザインを使用した第2弾が発売決定した。
いちごやさくらんぼ、「ハローキティ」のリボンがのったカップケーキを、今にもむしゃむしゃ食べてしまいそうな「はらぺこあおむし」がとても愛らしく描かれている。
エリック・カールの鮮やかな色彩で描かれる「ハローキティ」の姿もコラボレーションならでは。
どちらのファンの方にもお手に取っていただきたいデザインに仕上がっている。
ラインナップは全5種。
「トートバッグ」は、折り畳み傘や水筒も楽々収納できる、縦幅280mmのビッグサイズ。
「マチ付きポーチ」はファスナーにハローキティのリボン型チャームがついており、かわいさ満点！
「ラウンドポーチ」と「スクエアポーチ」はメイク道具などの小物整理にぴったりです！
「バンダナ」はハンカチやヘアアレンジに使っても可愛いラブリーな総柄デザイン！
どれが出ても胸がときめくバラエティー豊かなラインナップをぜひお楽しみあれ。
（TM）&（C）2025 Penguin Random House LLC. All rights reserved.
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660457