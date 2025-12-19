¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÅì³¤Âç¡¦²Ö²¬¡ÖÌ¾ÌçÉü³è¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±ØÅÁ¤Ë¤·¤¿¤¤¡× 2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ç¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ø
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¡£102²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Âç²ñ¤Ë¡¢Åì³¤Âç³Ø¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê52²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1973Ç¯¤ÎÂè49²óÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿Åì³¤Âç¤Ï2019Ç¯¤ÎÂè95²óÂç²ñ¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï12Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢º£µ¨¤ÏÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹È¢º¬±ØÅÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¾¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Á¡¼¥à²þ³×
ºòÇ¯¤ÎÍ½Áª²ñ¡£µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à10ÈÖÌÜ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Û¥Þ¥ó ¥·¥å¥â¥óÁª¼ê(3Ç¯)¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ë´þ¸¢¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢12Ç¯Â³¤¤¤¿È¢º¬¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾³ÑÂ®´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½àÈ÷ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç12Ì¾¤¬Î×¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºòÇ¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à1ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ë²Ö²¬¼÷ºÈÁª¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤Þ¤º¤ÏÊÑ¤ï¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ÍÀ¸½é¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤¤¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯ÏÃ¤ò¤¤±¤¿¤é¤Ê¡×¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤Âç¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢º£µ¨¤³¤½È¢º¬¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ËÍ½Áª²ñ¤Ø¸þ¤±¤ÆÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¡£Í½Áª²ñ¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¹âÄãº¹100m¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¶¯²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎý½¬¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤â¼ê±þ¤¨¡£¡Ö¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÍ½Áª²ñ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È²Æ¤Ë¹ç·×1600Ò¤òÁö¤ê¹þ¤ß¡£¡ÖÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾ÌçÉü³è¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±ØÅÁ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂç³Ø¤ÏÈëÌ©Ê¼´ï¤òÆ³Æþ¡£¾ÅÆî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ï¡¢µ¤²¹¼¾ÅÙ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢Í½Áª²ñ¤Î±ÇÁü¤òÎ®¤·¡¢ÂÎ¤Ë¤¿¤¿¤¤³¤à¡£¥í¥Û¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ½Áª²ñ¤Î¥é¥¹¥È¤ò´°Á´¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥Ä¥¤¾õ¶·¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¡¼¥É¸¢¤ò³Í¤Ã¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×Ì¾ÌçÉü³è¤Ø
ºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËËüÁ´¤Ê½àÈ÷¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿Í½Áª²ñ¡£¡Ö³°¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Á¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤³¤¦¡×¤È²Ö²¬Áª¼ê¤¬À¼¤ò¤«¤±¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÀï¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÁö¤ê¤Ç¤±¤ó°ú¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï¤±¤¬¤ÇÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤äÇ®Ãæ¾É¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Û¥Þ¥óÁª¼ê¤â²÷Áö¤ò¸«¤»¡¢5°Ì¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö²¬Áª¼ê¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÄ´»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡£¡ÖºÇ¸å¥·¡¼¥É¸¢¤ò³Í¤Ã¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âº£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡£2¶è¤Ç¶è´Ö¾ÞÁè¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈËÜÁª¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥í¥Û¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È°ì¸À¡£¡ÖËÜÂç²ñ¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò³Í¤ë¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£