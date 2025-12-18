【らんま1／2】第24話 あかねがアヒルに！ 再びムースと決闘
TVアニメ『らんま1／2』の第24話のあらすじと先行カットが到着！
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
高橋留美子は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されている。また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は2億3000万部を突破している。
『らんま1／2』は『週刊少年サンデー』（小学館）に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せている。
続編にあたるTVアニメ『らんま1／2』第2期は、2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24：55〜放送スタート！日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信中。
第24話のあらすじ＆先行カットが到着！
＜第24話「がんばれムース」＞
鴨子溺泉の水を浴び、あかねがアヒルに変身してしまった!?
乱馬が急いで天道家にアヒルを連れ帰るが、お風呂に入れてもなぜか姿が戻らない。動揺する乱馬に、早雲はあかねとの祝言を挙げさせようとするが…？
再び決闘することになった乱馬とムース。愛するシャンプーのため、手段を選ばないムースが執念を見せる！
☆第24話先行カットをチェック！（写真12点）＞＞＞
さらに、TVアニメ『らんま1／2』公式Xにてウォッチパーティーがふたたび開催決定！
日本テレビでの第24話放送日である12月20日（土）に、放送直前から放送中にかけて、アニメ公式Xにて「Xスペース」で生配信。乱馬役・山口勝平、ムース役・関俊彦、右京役・名塚佳織が出演し、一緒にアニメ本編を見ながら、生放送でトークをお届け。ぜひアニメ本編の放送と一緒にお楽しみ。
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会