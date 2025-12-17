【葬送のフリーレン】“体を芯から温める魔法” 温泉／お風呂コラボポスター公開！
2026年1月16日より第2期が放送されるTVアニメ『葬送のフリーレン』が、温泉／お風呂コラボポスターを展開する。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破！ ますますの盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、2026年1月16日（金）より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送開始となる。
第1期も毎週金曜の同枠で放送された『葬送のフリーレン』。老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られた。そして、来年1月16日から毎週金曜夜にフリーレンたちが帰ってくる。
このたび、『葬送のフリーレン』が ”体を芯から温める魔法” というキャッチフレーズと共に、温泉／お風呂コラボポスターを展開することが決定した。全国47都道府県の旅館・ホテルが加盟する「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会」とのタイアップで、約1万6000部のポスターが展開されることになる。
1月から放送開始の『葬送のフリーレン』第2期の中で描写される、主人公であるエルフの魔法使いフリーレンが実は温泉好きで、ゆっくりと温泉に浸かる姿。そのシーンは、先月YouTubeで公開以降すでに約320万回の再生数を数える『葬送のフリーレン』第2期PV第2弾（https://www.youtube.com/watch?v=MwP4gqRys4c）にも含まれている。温泉好きなキャラクターのフリーレン、そして1月クールという冬の季節の放送という親和性から、今回の企画が実現した。
『葬送のフリーレン』と言えば、劇中には数々の魔法が登場し、それらは戦いの際に使うものだけでなく、「服の汚れをきれいさっぱり落とす魔法」といった生活に役立つものであったり、「甘い葡萄を酸っぱい葡萄に変える魔法」といった一見くだらないものであったりとさまざま。キャッチフレーズの ”体を芯から温める魔法” も、そんな作中のさながらに、浸かる人をじっくりと温めてくれる温泉・お風呂がもたらず効果はまさに ”魔法” 。その魔法で至福の表情を浮かべるフリーレンのビジュアルと共に、今回のコラボポスターを楽しんでほしい。
『葬送のフリーレン』第2期は2026年1月16日より毎週金曜よる11時日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送。お楽しみに。
＞＞＞コラボポスターやキービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
