【北斗の拳】雲のジュウザが忠実に再現されたフィギュアに！
SpiceSeedより、北斗の拳シリーズ『ジュウザ』が、2025年12月20日（土）20時に予約が開始される。
＞＞＞北斗の拳シリーズ『ジュウザ』をチェック！（写真3点）
「雲のジュウザ」は、南斗五車星の1人。自由な生き方をしているが、拳に関しては天賦の才を持つ。「我流」「無型」を標榜し、常識にとらわれない変則的な動きが特徴だ。
幼い頃から想いを寄せるユリアが腹違いの妹と知り、無頼の生活を送るが、「南斗六聖拳最後の将」がユリアだと知り、命を賭してラオウに挑む。
そんな『ジュウザ』を忠実に再現したフィギュアが登場する。こだわりぬいた緻密な造形と塗装で360度全ての角度から楽しめる。
原型製作は、長年の間数多くのフィギュアを手がけ、北斗の拳に並々ならぬ熱い想いを抱いた 松浦健が担当。見るものを飽きさせない造形により、北斗の拳の世界観を手元で堪能してほしい。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス 1983 版権許諾証GW-908
