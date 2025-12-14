“ガチ対決”の大阪ダービーは4-3

元日本代表FW柿谷曜一朗氏が12月14日、古巣セレッソ大阪の本拠地ヨドコウ桜スタジアムで引退試合の「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI ーLAST MAGICー」を行い、劇的決勝弾を挙げるなど2ゴール1アシストの活躍だった。

C大阪レジェンドが集った「OSAKA PINK」とライバルチームのガンバ大阪OBを中心とした「OSAKA BLUE」が対戦。C大阪の伝統・背番号8が5人並ぶスタメンなど豪華なメンバーが柿谷のラストマッチを彩った。

柿谷をはじめ、森島寛晃、香川真司、乾貴士、清武弘嗣の背番号「8」が大集合。相手も本田圭佑監督自らスタメン出場して、ジュニアユース時代の同期・家長昭博や遠藤保仁、宇佐美貴史らが先発入りした。キックオフと同時に負傷者は即交代となったが、両クラブの顔となる選手たちが一堂に会した瞬間となった。

試合は前半3分、いきなり動く。左サイドの家長のクロスを本田が流し込んで先制。“同期ホットライン”が炸裂した。さらに同5分には奪った家長が左足で決めてリードを広げた。

なかなか攻撃のチャンスを作れない「OSAKA PINK」だったが、柿谷が同6分にペナルティーエリア内でキープしてシュート。さらに同29分には自ら浮かせて現役さながらのバイシクルシュートを放った。

ついにその瞬間が訪れる。同35分に香川からのパスを柿谷が中央から決めて1点差に。ただ相手DF昌子源に一瞬の隙があったとして柿谷から叱責を受けていた。さらに同38分には丸橋祐介から柿谷が繋いで、杉本健勇が右足ゴール。アカデミー出身の3人で同点弾を生み出した。

後半にはメンバーを入れ替えながら、「OSAKA BLUE」が追加点。1点を追う中で同19分、扇原貴宏のロングパスに乾が絶妙トラップからGK股下を抜くゴールを決めて追いついた。

後半43分にドラマが。再び香川からのパスに反応した柿谷がしっかりとネットを揺らして勝ち越し。“8番ホットライン”で決勝弾を奪った。2万749人の満員スタジアムを大いに沸かせて、ユニフォームを脱いだ。（FOOTBALL ZONE編集部）