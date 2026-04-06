グループSUPER JUNIOR（スーパージュニア）のコンサートで、客席に設置された安全柵が崩れ、観客が転落する事故が発生した。所属事務所SMエンターテインメントは6日、5日にソウル市松坡区（ソンパグ）のKSPOドーム（旧体操競技場）で開かれたSUPER JUNIORデビュー20周年記念ワールドツアー『SUPER SHOW 10』公演で、客席の安全柵が崩れ、観客3人が転落して負傷した。事故はアンコールステージ中、メンバーのリョウクがファンと交流