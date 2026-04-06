イランのガリバフ国会議長＝2月23日/Courtney Bonneau/Middle East Images/AFP/Getty Images（CNN）イランのガリバフ国会議長は、トランプ米大統領が米国を「生き地獄」に向かわせていると非難し、中東地域が「炎上する」可能性があると警告した。イランが米国と合意しホルムズ海峡を再開するまでの期限をめぐりトランプ氏が改めて脅しを強めたことに反応した形だ。ガリバフ氏は5日、英語でX（旧ツイッター）に「あなたの無謀な行