¡Ú¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Û¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬6ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡ª Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¤È¥³¥é¥Ü»Üºö¤â
º£Âç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ÖSUNSUN Candy Store¡×¤¬¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤ÎÅìµþ²ñ¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÇìÊý¡¢»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¤ÎÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ç½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿20ÅÀ¡Ë
¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ¤¤ÌÓ¤ò¤·¤¿6ºÍ¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤È¡¢¤½¤Î¿ÆÍ§¤Î¡Ö¥Î¥ó¥Î¥ó¡×¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¥¾¥ó¥¾¥ó¡×¤Ê¤É¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï200Ëü¿Í¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÆâ¤ÇËè½µ¿åÍË7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡ÖSUNSUN Candy Store¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCandy¡Ê°»¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Æ¡¢¿·¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Î¥ó¥Î¥ó¤È¥¾¥ó¥¾¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡¢Ìó80ÅÀ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿´ü´ÖÃæ¡¢¹ç·×3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1²ó¡¢¤¯¤¸¤Ë¤´»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¾Þ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅìµþ²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯³«¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ±ØÈ¬½Å½§Â¦²þ»¥Ä¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¤Î´ÛÆâ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥ó¥¹¥ó¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¡ÖSUNSUN Stamp Rally¡×¤¬³«ºÅ¡£»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ³Æ¼ï¾ÞÉÊ¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ÖSUNSUN Candy Store¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Áõ¾þ¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁõ¾þ¤Ç¡¢Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¤Î´ÛÆâ¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢µÇ°»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢12·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ÛÆâÊüÁ÷¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ´ü´ÖÃæ¡¢Åìµþ±ØÃÏ°ÌÈÖ³°¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ë¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Þ¤ß¤ì¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÊC¡ËPUPPET SUNSUN/PS committee
