2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡¢Âè44ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø ¡É¥¥ß¡É ¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¡£
²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¡£
²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤â¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ëµ±¤¯¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»ä¤È ¡É¥¥ß¡É ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡£
Âè44ÏÃ¤Ï12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÄ«8»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ãÂè44ÏÃ¡Ö¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡ª¡×¡ä
¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¥é¥¥é¥ê¥Ü¥ó¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´ò¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ë´î¤Ö°ìÆ±¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢¥¿¥Ê¥«¡¼¥ó¡ÊÅÄÃæ¡Ë¡¢¥¶¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ä¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¤â°ì½ï¤Ë¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆMOMO¡Ê¥¨¥à¥ª¡¼¥¨¥à¥ª¡¼¡§ÄÌ¾Î¥â¥â¡Ë¤Ë¾è¤ê¡¢¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ø¤È½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡£¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¥é¥¥é¥ê¥Ü¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥¥é¥ë¥ó¥ê¥Ü¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ò³«¤¯¤È¡½¡½¡£
¡ä¡ä¡äÂè44ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
