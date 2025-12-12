【スヌーピー】Afternoon Tea歴代コスが楽しめる☆PEANUTS WARDROBEコラボグッズ
Afternoon Tea歴代コスチュームを着用したスヌーピーのぬいぐるみが大集合した ”PEANUTS WARDROBE” がテーマのコラボレーションアイテムが新登場する。
☆歴代コスチュームやアニバーサリーデザインが楽しめる新作グッズイメージをチェック！（写真14点）＞＞＞
ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING」にて、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』の ”PEANUTS WARDROBE” をテーマにしたコラボレーションアイテムが登場する。
本コレクションでは、スヌーピーの歴代コスチュームや、アフタヌーンティーのタブリエ（エプロン）を着用した特別デザインのスヌーピーが登場。様々な姿を描いたビジュアルは、ファンの心をくすぐる遊び心にあふれ、本コレクションでしか見られない特別仕様だ。
キュートなマスコットとデザインタンブラーがセットになった「マスコット付きタンブラー」や飾っても遊んでも楽しい「パペット」、インテリアとしてもおすすめのBOOK型小物入れやスヌーピーフォルムが可愛い貯金箱などがラインナップ。
どのアイテムも普段遣いはもちろんのこと、飾って置いておくだけでも可愛いです♪
さらに、75周年を記念したアニバーサリーデザインのアイテムも登場。
ぬいぐるみやボストンバッグやマグカップなどがラインナップされており、アニバーサリーならではのデザインをお楽しみいただける。
また、3300円（税込）以上お買い上げで「きせかえ2層ステッカー（非売品）」がもらえるキャンペーンもスタート。
エプロン姿のスヌーピーのフィルムをめくると、ノンスタイルのスヌーピーに！ 2種類のデザインが楽しく味わえるスペシャルステッカーをぜひこの機会に手に入れちゃおう。
アフタヌーンティー・ティールームでこちらのキャンペーンは実施していないので注意しよう。
さらに、 ”PEANUTS WARDROBE” 発売記念として、アトレ吉祥寺にてアフタヌーンティーで取り扱ってきた歴代ぬいぐるみが勢ぞろいする特別イベントが期間限定で開催される。
開催期間は2026年1月7日（水）〜2026年1月20日（火）。ここでしか見られない懐かしのコスチュームを着たスヌーピーに会いに行ってはいかが？
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
