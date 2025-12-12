¡Ú¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡Û¡ØSONIC ¡õ FRIENDS CAFE¡Ù²Ä°¦¤¤¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¿¤Á¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¢ö
¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ØSONIC ¡õ FRIENDS CAFE¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éand GALLERYÍ³ÚÄ®Å¹¡¢Ì¾¸Å²°2¹æÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¿¤Á¤È¥«¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¡ù¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿30ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥»¥¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØSONIC & FRIENDS¡Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¡õ ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ë¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ØSONIC & FRIENDS CAFE¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡Öand GALLERYÍ³ÚÄ®Å¹¡×¤È¡Öand GALLERYÌ¾¸Å²°2¹æÅ¹¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¤Î¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤äº£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢ÉÕ¤¤âÁª¤Ù¤ë¡Ö¡Ø¥ß¥¯¥í¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥à¥«¥ì¡¼¤ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¨¤ë¥×¥ê¥ó¥È¥é¥Æ¤â¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤¾¢ö
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ª¤Ò¤È¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¡¢¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ª¤Ò¤È¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò1²ñ·×2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ª¤Ò¤È¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
ÆÃÅµ¤Ï²ñ´üÁ°È¾¡¦¸åÈ¾¤Ç¥é¥¤¥Ê¥Ã¥×¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³¨ÊÁ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§00¤è¤ê¤ªÀÊ¤Î»öÁ°Í½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»öÁ°Í½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥´¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¥«¥Õ¥§¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÍ³ÚÄ®Å¹¤Î¥²¡¼¥à¡¦´á¶ñÇä¤ê¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥° ¥¯¥í¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ØSONIC & FRIENDS¡Ù¥°¥Ã¥º¤ò¹ç·×6000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡ÖÆÃÀ½¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØSONIC & FRIENDS CAFE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥° ¥¯¥í¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¥«¥Õ¥§¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢¥²¡¼¥à¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡ª
¡ÊC¡ËSEGA
¡ÊC¡ËSEGA