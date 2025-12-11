イラストレーターのコリノさんの漫画「嫁の悪口」がインスタグラムで4500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

「洗濯は私がするわよ」と、同居の義母から言われた妻。「下着は自分で洗いたいな」と迷いつつも任せることにしたのですが、後日…という内容で、読者からは「嫁姑のリアルな関係性を見ました」「これ、結構あるある」などの声が上がっています。

義母の“親切心”だと思っていたのに…

コリノさんは、インスタグラムやブログ「コリノ絵日記帖」などで作品を発表しています。コリノさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「嫁の悪口」を描いたきっかけを教えてください。

コリノさん「これから始まる『嫁・姑バトル』のプロローグですね」

Q.お義母さまから影で悪口を言われていると知ったとき、どのように感じましたか。

コリノさん「仲良くやっていきたいと思って始めた同居だったので、大ショックでした。しかも、頼んでもいない洗濯を強引にして…。『そんなことを言うんだ』と、腹も立ちました」

Q.お義母さまから悪口を言われることは、その後もよくあったのでしょうか。

コリノさん「よく私から借金をしていたのですが、『息子には黙っておいて』と口止めをされていました。私がこらえきれず夫に相談したことを知ると、『この女はうそをついている』『信用したらダメ！』『他に男がいるに違いない！』などと言われました。カオスでした。その様子を描いた作品をブログやインスタグラムにも掲載しているので、ぜひご覧ください」

Q.その後、お2人の関係性に変化はありますか。

コリノさん「しばらくはギスギスしていましたが、そのうち普通に話せるようになりました。しかしその後また問題発生…ということを繰り返し、なんだかんだで25年同居しました。

現在、義母は老人ホームで暮らしています。2カ月に一度は夫が病院に付き添っていますが、私は年に一度くらいです。そのときは足の悪くなった義母と手をつないだり、お菓子を差し入れたり、優しい言葉を掛けてあげたりできます。年に一度なら優しい嫁でいられますね」

Q.その後の展開について、投稿の予定はありますか。

コリノさん「ブログでは、これからの長いバトルについて描いていくつもりです。『そっちがその気なら』と、言ってはいけないことまでユーモアと毒で言い返す鬼嫁になっていきます。同じ境遇の皆さんにスカッとしてもらいたいので、早く描きたくてウズウズしています。ブログだけでなく、インスタグラムにも後から投稿する予定です」

Q.漫画「嫁の悪口」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

コリノさん「『うちも同じ』『こんな人、職場にもいます！』など、たくさんの共感コメントをいただきました。また、『何で同居するんですか？』『別居一択！』『私だったらブチ切れて大事件』という方々もいれば、『こういうもんです』と諦めモードの方々も…。皆さんの体験談もたくさん寄せられて、一つ一つ大事に読ませていただきました」