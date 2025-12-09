日本航空（JAL）が、デジタルサービスの全面刷新プロジェクト「New JAL Digital Experience」を始動しました。その第1弾として、2025年11月27日より「JALマイレージバンクアプリ（JMBアプリ）」がリニューアルされています。ホーム画面のカスタマイズやJAL Pay決済の利便性向上に加え、見逃せないのがリニューアル記念キャンペーンです。なんと、パリ往復ペア航空券に相当する「最大10万8,000マイル」が当たるチャンスも！新しくなったアプリの便利機能と、今すぐ参加したい豪華キャンペーンの詳細についてお伝えします。

4つのデジタル接点を順次刷新「New JAL Digital Experience」

「New JAL Digital Experience」は、アプリやWebサイトなど4つのタッチポイントを、それぞれの役割や機能に応じて全4章構成でリニューアルするプロジェクトです。日常と旅をつなぐデジタル体験を向上させることを目指しており、スケジュールは以下の予定です。

第1章：JMBアプリ（2025年11月27日リリース済み）

テーマ：「日常が、旅につながる」

第2章：JALアプリ（2026年4月予定）

テーマ：「すべての人に、やさしい旅を」

第3章：JAL公式予約サイト（2026年6月〜順次予定）

テーマ：「世界中どこからでも、”ひとつのJAL体験”」

第4章：JAL企業サイト（2026年6月予定）

テーマ：「JALの想いを、もっと近くに」

「JALマイレージバンクアプリ（JMBアプリ）」のリニューアルでは、一人ひとりに寄り添ったパーソナライズ機能が強化されました。

自分好みに選べるホーム画面

ライフスタイルに合わせて選べるパーソナライズなホーム画面

ホーム画面は、利用者のライフスタイルに合わせて「保有マイル数」「会員ステイタス」「JAL Pay決済」の3つから好みの表示に設定が可能となりました。

季節やキャンペーンに合わせたデザイン演出

春デザインイメージ

また、デザイン面では季節やキャンペーンに合わせた演出が取り入れられ、アプリを開くたびに変化を楽しめるようになっています。

JAL Payやステイタス情報も使いやすく

JAL Pay決済機能が手軽で便利に

機能面では、JAL Payのコード決済がホーム画面上で可能に。利便性が向上しました。また、キャンペーン情報などもサービスごとに検索しやすくなっています。さらに、利用者からの要望を反映し、会員ステイタスの仕組みや情報を従来よりも分かりやすく表示する改善が行われました。

最大10万マイル超が当たる記念キャンペーン

JMBアプリリリース2周年とリニューアルを記念したキャンペーン

JMBアプリのリリース2周年と今回のリニューアルを記念して、2025年11月27日(木)から2026年1月31日(土)までキャンペーンが実施されています。目玉は、アプリ内のミッションを達成すると抽選で当たる「最大108,000マイル」。これはJAL国際線特典航空券で「東京ーパリ」の往復ペアチケットに相当する豪華な賞品です。

そのほか、先着で「マイルチャンス」のスタンプがもらえる企画や、X（旧Twitter）でのリポストキャンペーンなども実施中。新しいアプリを使いながら、大量マイル獲得のチャンスも狙える絶好の機会です。

JALのデジタルサービスが大きく生まれ変わります。まずは日常的に使う「JMBアプリ」が使いやすく進化し、マイルや決済機能へのアクセスがスムーズになりました。現在実施中のキャンペーンを利用して、リニューアルしたアプリを体験してみてはいかがでしょうか。

