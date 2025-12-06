¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¤ÎµëÍ¿²½¡×¤Ç¡È¾ÞÍ¿¤Ê¤·¡É¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¡£·îµë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â¡ÖÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï²ñ¼Ò¤À¤±¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´³Û¡×¤ò³ÎÇ§
Âç´ë¶È¤Ç¿Ê¤à¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¤ÎµëÍ¿²½¡×¤Î¤Í¤é¤¤¤Ï¡©
¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¤ÎµëÍ¿²½¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê´ë¶È¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙËö¤Ë°ìÉô¼Ò°÷¤ÎÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤òÇÑ»ß¤·¤Æ²Æ¤Î¾ÞÍ¿¤È·îµë¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ2025Ç¯4·î°Ê¹ß¤Î¿·Â´Æþ¼Ò¼Ô¤Î½éÇ¤µë¤Ï·î³Û¤Ç3Ëü8000±ß°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢1Ëü±ß¤ÎÄÂ¾å¤²Ê¬¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð2025Ç¯ÅÙ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ¤ÇÆ±4Ëü8000±ß¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÆÀ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀ©ÅÙ²þ³×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ÇÄêµë¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç½¾¶È°÷¤Î¼ýÆþ°ÂÄê²½¤È¹âµë¥¢¥Ôー¥ë¤¬¤Ç¤¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡Ö¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¡Ê´ë¶È¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤·¤¿¿¦Ì³¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ä¥¹¥¥ë¤¢¤ë¿Í¤ò¡¢¤½¤Î¿¦Ì³¤äÇ½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¤¿µëÍ¿ÂÎ·Ï¤ÇºÎÍÑ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ©ÅÙ²þ³×¤Ç¤¢¤ë¡×
½¾¶È°÷¤ÎÄÂ¶â¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´³Û¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µëÍ¿¤Ï¡ÖËè·î°ìÄê´üÆü¤Ë»ÙÊ§¤¦ÄÂ¶â¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ÙÊ§¤¤Í×·ï¤¬ÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤¬Ç¤°Õ¤ËÄê¤á¤ë°ì»þ¶â¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¤â¤Ë¡ÖÉ¸½àÊó½··î³Û¡×¤ÇËè·îÊÝ¸±ÎÁ¤ò»»Äê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ï»Ùµë¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¸½ºß¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç¤Ï¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö1¥ö·î¤¢¤¿¤ê150Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¸½àÊó½··î³Û¤Ë¤â¡Ö65Ëü±ß¡×¤Î¾å¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¦²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾å¸Â¤¬¡ÖÉ¸½àÊó½··î³Û139Ëü±ß¡×¡ÖÉ¸½à¾ÞÍ¿³ÛÇ¯´ÖÎß·×³Û573Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢2025Ç¯¸½ºß¤ÇÉ¸½àÊó½··î³Û¤È¥Üー¥Ê¥¹³Û¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¤ÎµëÍ¿²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸º¾¯¡Ê¼ê¼è¤ê³Û¤ÎÁý²Ã¡Ë¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸½ºß¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤¬65Ëü±ßÄ¶¤Ç¡¢¥Üー¥Ê¥¹»Ùµë¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷
¡¦¸½ºß¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤¬65Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¥Üー¥Ê¥¹»Ùµë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤ÎµëÍ¿²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¸½àÊó½··î³Û¤¬65Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë½¾¶È°÷
¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡ÖÏ«»ÈÀÞÈ¾¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤â¤³¤ÎÊ¬¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤ÎµëÍ¿²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¡×Â¦ÌÌ¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï½¾¶È°÷¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤âÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤À¤±¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏËè·î¤ÎµëÍ¿¤¬É¸½àÊó½··î³Û¤Î¾å¸Â¡Ê65Ëü±ß¡Ë¶á¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹âµë¤ò²Ô¤°½¾¶È°÷¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÈùÌ¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¤ÎµëÍ¿²½¸å¤âÉ¸½àÊó½··î³Û¤¬65Ëü±ß¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤½¾¶È°÷¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢·î¡¹¤ÎµëÍ¿¤«¤éÉéÃ´¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥Üー¥Ê¥¹¤ÎµëÍ¿²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î·î³ÛµëÍ¿¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸½àÊó½··î³Û¤Î¾å¸Â¡Ö65Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ¯´Ö¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡ÖÏ«»ÈÀÞÈ¾¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÂ¦¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´³Û¤â¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í·ïÈñÁ´ÂÎ¤ÎÍÞÀ©¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸ÇÄêµëÍ¿³Û¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Íºà³ÎÊÝ¤ò¤Í¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¸üÀ¸Ç¯¶âÅù¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤Î¾å¸Â¤ÎÃÊ³¬Åª°ú¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¹É®¼Ô : »³ÅÄ·½Í¤
FP2µé¡¦AFP¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È