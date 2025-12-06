¡Ú¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÛOH MY CAFE´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¡ª¥«¥Õ¥§¤ÇÌ´¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¢ö
ÂÔË¾¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤¬2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÙOH MY CAFE¤¬2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡¥ªー¥×¥ó¡ª±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤Ç¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹♡ ¤µ¤é¤Ë¡¢»öÁ°Í½Ìó¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹¤Ê¤ÉÆÃÅµ¤â¡ª³Ú¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¥ºー¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ¤³¦¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÙOH MY CAFE¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¥¸¥å¥Ç¥£¤ä¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶ー¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¥¹¥Æー¥¥×¥ìー¥È¤ä¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î¥Óー¥Ä¥·¥Á¥åー¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Î¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤¬¤º¤é¤ê¡£
¥Ø¥ë¥·ー¤ÇÄãÅü¼Á¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
Í½Ìó¸ÂÄêÆÃÅµ¡ª¥«¥Õ¥§¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÙOH MY CAFE¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó¼Ô¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡ª»öÁ°Í½Ìó¡Ê770±ß¡Ë¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢ö
¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢±Ç²è¤Î»×¤¤½Ð¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¤Î±Ç²è¸å¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¡ã¥¸¥å¥Ç¥£¡ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¥¹¥Æー¥¥×¥ìー¥È
¡ã¥Ë¥Ã¥¯¡ä¥Óー¥Ä¥·¥Á¥åー
¡ã¥²¥¤¥êー¡äÀ¸½Õ´¬¤¥×¥ìー¥È
¡ãZPD¡ä¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥×¥ìー¥È
¡ã¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯¡äÀøÆþÃæ¡©¥¥ã¥í¥Ã¥È¥¼¥êー¥Ñ¥Õ¥§
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¸å¤ËË¬¤ì¤ëOH MY CAFE¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÍ¾±¤¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤È¥«¥Õ¥§¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÙOH MY CAFE¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ø¥ë¥·ー¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤éÁÇÅ¨¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤♡