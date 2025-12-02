本拠地ペリカンズ戦

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁は11月30日（日本時間12月1日）、本拠地で行われたペリカンズ戦に先発出場。チームは133-121で勝利したが、八村が相手選手の挑発に怒りを示す場面があり、日米で話題を呼んでいる。

レイカーズのフリースローの場面。リバウンドに備え、フリースローレーンに立つ八村だったが、隣に立つジェレマイア・フィアーズから執拗に体を寄せられた。相手が押してくると、八村もたまらず怒りを示し、フィアーズを突き飛ばした。その瞬間、フリースローは成功。サディック・ベイが止めに入り、その場は収まった。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャーレポート」はインスタグラムに「ルイ・ハチムラとジェレマイア・フィアーズがフリースロー中に揉めた」と記し、実際の動画を公開。海外ファンから「ルイが別人のようだ」など驚きの声が上がっていたが、ネット上の日本ファンからも同様の声が書き込まれた。

「八村がこういうの珍しい」

「温厚な八村を怒らせるなんて」

「塁になんか言ってたんかね」

「八村さんとフィアーズ何があったんだ？？」

「フィアーズは八村にも喧嘩売ってたしな」

八村はこの試合に33分35秒出場。2本の3ポイントシュートを決め、14得点を記録。レイカーズの7連勝に貢献した。



（THE ANSWER編集部）