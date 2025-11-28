【7位〜12位】11月29日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蟹座
総合運：★★★☆☆
異文化に幸運が宿る日です。外国の歴史や風習についての記事やドキュメンタリーなどに触れると、視野がグンと広がるでしょう。「自分はこういう考え方をするんだ」という発見もありそう。その気づきが、成長の後押しになります。
恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。
金運
貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。
ラッキーアイテム：ユニセックスの小物
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】双子座
総合運：★★★☆☆
クオリティーの高いものが、今日のあなたの輝きを高めてくれます。特に、日常的なものに注目してください。飲料水や文具、家のなかで毎日のように使う物の質にこだわってみるといいでしょう。上品に物を扱うことも、運気を生かすカギ。
恋愛運
「こういう人でなければ…」とこだわってきた条件を取り払ってみるといい日。意外な人と気があって、一気に恋が始まるかもしれません！また、恋人や好きな人にも「こうあってほしい」と思うのをやめると、心の距離が縮まります。
金運
収入UPにつながるための勉強や先物投資など、将来を見据えたお金の使い方をするといい日。特に、初めてのことや慣れていないことではなく、知識や経験がある分野のことがオススメ。｢5年後、どんな結果を出したいか｣と考えて動いて。
ラッキーアイテム：ブレスレット
ラッキーカラー：ブラック
【9位】牡牛座
総合運：★★☆☆☆
少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。
恋愛運
趣味や遊びのグループのなかの誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。
金運
親しい友だちや家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れひとつでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。
ラッキーアイテム：指輪
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。
恋愛運
恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、なにをすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。
金運
偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。
ラッキーアイテム：天然石
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】射手座
総合運：★☆☆☆☆
普段はなんとも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、おいしいものを食べたり、友だちとおしゃべりをしたりして気分転換してください。
恋愛運
普段はなんとも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友だちに聞いてもらうと〇。
金運
ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片付けると金運アップ！
ラッキーアイテム：デニム
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】蠍座
総合運：★☆☆☆☆
そんなつもりはなくても、威張っているような印象を与える可能性がある日です。これを防ぐためにも、ポジティブな言葉を選び、穏やかな話し方をしてください。まわりの人の気分も和やかになって、平和な1日を過ごせるはず。
恋愛運
恋に幸せの波がやってきそうな日！思いがけない人からの紹介で、理想以上の相手と出会うかも。恋の相手から情熱的な言葉を聞ける場合もあるでしょう。まずは、誰に対しても、真心を注ぐ行動や発言をするのが運気を生かす方法です。
金運
思いがけず、サポートを得られる可能性がある金運！特に、資金繰りを考えているのなら、うれしい話が舞い込んできそう！あなたに協力してくれる人が現れるかもしれません。誰に対しても、腰を低くして接するのが、運気を生かすポイント。
ラッキーアイテム：インセンス
ラッキーカラー：オレンジ