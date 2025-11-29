「賄賂や脅迫、えこひいきの誘惑に屈しない」世界初、アルバニアで”AI大臣”が誕生した狙い
教養YouTuberのすあし社長が運営するYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「『AI大臣』が誕生した国をご存知でしょうか？」と題した動画を公開。世界で初めて人工知能（AI）を大臣に任命した国の狙いと、AIによる国家運営の未来について解説した。
すあし社長はまず、東ヨーロッパの国アルバニアで、AIによって作り出された架空の人物「ディエラ」が国務大臣に任命されたという衝撃的な事実を提示。これは人為的なミスや汚職を排除し、政治の透明性を高めるための前例のない試みであると説明した。
なぜアルバニアはこのような決断を下したのか。すあし社長はその背景に、この国が長年抱えてきた「深刻な汚職問題」があると指摘する。アルバニアにとって汚職の克服は、国家的な悲願であるEU加盟を達成するために避けては通れない課題だ。そこでラマ首相は、人間的な欲望やしがらみから解放されたAIに白羽の矢を立てた。すあし社長は、ラマ首相が「彼女は賄賂や脅迫、えこひいきの誘惑に屈しない」と述べ、AIの公平性に期待を寄せていることを紹介した。
AI大臣ディエラの最も重要な任務は、すべての公共入札と政府契約を監督し、「100パーセント腐敗のないものにする」ことであるという。AIが客観的な基準とデータのみに基づいて判断を下すことで、不正行為の根絶を目指す。ただし、あくまでAIは人間を助ける補佐役であり、最終的な判断と責任は選挙で選ばれた人間が負う仕組みであると、すあし社長は補足した。
この大胆な試みは、汚職撲滅への強い意志を世界に示す一方、「ブラックボックス問題」や他国への「技術的依存」といったリスクも内包している。すあし社長は、AIによる政治がもたらす光と闇の両面に触れ、これが「政治とはどうあるべきか」という根源的な問いを私たちに投げかけていると締めくくった。
