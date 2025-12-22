この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

小林亮平氏が運営するYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【衝撃】新NISAでeMAXIS Slim米国株式(S&P500)に月30万積立した結果がすごい【23ヶ月目で元本690万】」と題した動画を公開。新NISAで「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」に月30万円を積立投資した23ヶ月目のリアルな運用実績を明かした。



小林氏は、SBI証券の新NISA口座で、つみたて投資枠で月10万円（クレジットカード積立）、成長投資枠で月20万円（現金決済）の合計30万円を毎月積立している。23ヶ月が経過した時点での投資元本690万円に対し、評価損益は+1,661,984円、損益率は+24.1%という好調な結果になったことを報告した。



さらに、比較対象としてシミュレーションした「年初一括投資」の場合、投資元本720万円に対して評価損益は+2,437,571円、損益率は+33.9%となり、積立投資を上回る結果になったと言及。この背景には、大型ハイテク株の好調な決算や、1ドル=160円に迫る超円安が円建てのS&P500にとって追い風となったことがあると分析した。



一方で小林氏は、今後の相場について楽観視はしていない。2026年の相場については、AIバブルの崩壊懸念や、中国の台湾有事といった地政学リスクを挙げ、「個人的にやや悲観的に見ている」と語る。そのため、年初一括投資は高いリターンが期待できるものの、精神的な余裕を持つために、今後も淡々と積立投資を継続していく方針を示した。動画の最後では、短期的な価格変動に惑わされず、長期で運用を続けることの重要性を改めて強調し、締めくくった。